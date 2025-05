Jojo Todynho apresenta 'nova versão' após mudanças: 'Descia o nível'

Após aderir a uma mudança de vida, Jojo Todynho criticou sua antiga versão ao compará-la com atitudes maduras da 'Jordana atual'

A influenciadora digital Jojo Todynho compartilhou com o público uma longa reflexão a respeito da mudança radical em sua vida nos últimos anos. Por meio de um vídeo, a artista criticou sua antiga versão e aproveitou para listar as diferenças entre 'Jojo Todynho' e 'Jordana' - seu nome de batismo.

Ao longo de seu relato, a famosa destacou sua evolução pessoal e contou o quanto se sente mais madura atualmente. "Não sei se vocês já conseguiram diferenciar a Jojo Todynho da Jordana. A Jojo Todynho adorava jogar pérolas aos porcos. Às vezes, me dá um ódio de Jojo Todynho. Descia bem o nível mesmo ", iniciou ela.

" A Jojo Todynho não tinha tempo. Só pensava em comer, beber e ganhar dinheiro . Estava imensa, procrastinada e com tempo ocioso. Estava com tempo. A Jojo Todynho tinha tempo, a Jordana não. A Jordana estuda, trabalha, é inteligente, só quer cuidar da saúde, da sua vida, pensa no futuro", continuou.

Em seguida, Jojo mencionou o sentimento de realização com as mudanças em sua vida: " A Jordana é elegante, leve no falar. A Jordana tem mais o que fazer. Você acha mesmo que a Jordana vai trocar de cadeira com alguém? Não, porque a Jordana já conseguiu tudo o que ela queria e precisava. Agora, é só melhorar e lapidar esse diamante que ela é", finalizou.

Nos comentários, diversos internautas deixaram elogios à reflexão de Jojo Todynho e a parabenizaram pela evolução pessoal. "Parabéns, mudança não só externa, mas também interna! Estamos aqui para isso mesmo, evoluir, melhorar como ser humano", declarou um seguidor. "Jordana preferida sempre. Está um arraso. Siga em frente com ela", disse outro. "A Jojo precisou nascer, pra Jordana florescer", falou um terceiro.

Jojo Todynho já revelou incômodo com 'antiga versão'

Recentemente, Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo com o público a respeito de um assunto pessoal. Conhecida por sua sinceridade, a artista revelou que deseja mudar um traço de sua personalidade que a incomoda: a agressividade.

Por meio de um texto, Jojo explicou que seu jeito mais 'durona' é consequência de feridas do passado, mas que vem tentando mudar essa característica. A famosa ainda ressaltou que reconhecer a necessidade de evoluir para se tornar uma pessoa melhor já é um grande passo; confira mais detalhes!

