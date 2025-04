John Drops relembra início de sua trajetória na internet: 'Sempre quis sair da bolha'

Em entrevista à TV CARAS, o influenciador John Drops conta como surgiu sua relação com a internet e a trajetória até alcançar milhões de seguidores

Com mais de 1 milhão de seguidores nas rede sociais, John Drops (32) se tornou um grande influenciador na web com o passar dos anos. Apesar do sucesso atual, sua trajetória nem sempre foi fácil, e ele relembra o início da sua relação com a internet em entrevista à TV CARAS.

John Drops conta que tudo começou há mais de 20 anos, quando ganhou seu primeiro computador e teve contato com as redes sociais. "[O computador] ficava no meio da sala e eu dividia com os meus irmãos", relembra. "Sempre quis sair da minha bolha, e sempre fui muito comunicativo."

Sempre inspirado pelos irmãos, ele logo quis entrar no mundo das redes para conhecer novas pessoas. Porém, os pais o aconselhavam a não se expor, por ser muito novo. Foi então que criou o nome de John Drops para poder continuar usando aplicativos como Orkut, Facebook e Instagram.

Sempre antenado, ele criou um blog e gostava de trazer novas tendências para sua realidade. "Na escola, eu sempre fui o 'influencer' da sala... fui o primeiro a ter iPhone, comprado com o dinheiro do blog, o primeiro a ter Instagram. E aí eu entendi que isso era muito mais do que só uma brincadeira."

Os desafios chegaram quando ele precisou escolher uma faculdade, e optou por fazer o curso de Publicidade e Propaganda. Apesar de não ter o apoio dos pais, que preferiam que ele fizesse uma faculdade mais tradicional, e de não se encontrar na formação, seguiu até o final.

Para pagar a faculdade, ele começou a trabalhar em um telemarketing e, alguns meses depois, foi convidado para trabalhar como social media. O influenciador passou a conciliar os dois trabalhos, a faculdade e a internet, porém, após seis meses na rotina intensa percebeu que algo estava errado.

"Eu estava começando a criar um burnout, eu nem sabia o que era. Decidi pedir demissão, e os meus pais não apoiaram porque achavam que era uma brincadeira, mas não era. Fiquei só no meu estágio, e escrevia no meu blog até a hora de ir para a faculdade."

Com a chegada do Trabalho de Conclusão de Curso, John Drops deixou de publicar em seu blog, e continuou apenas com seu Instagram. "[Na época, pensei que] não sou padrão, não sou a blogueira rica... eu não sou o que as pessoas querem ver na internet."

Mas, tudo mudou com o casamento da cantora Preta Gil (51), quando Anitta (32) chamou atenção pela escolha de seu look. Foi em uma viagem de ônibus, voltando da faculdade, que o influenciador decidiu recriar a roupa em casa, e então sua série de virais viriam a começar.

"Quando vi esse look, falei: 'não sei porque as pessoas estão julgando um look que qualquer daqui um usaria, porque é acessível'. Fiquei com essa pira no ônibus, cheguei em casa, peguei uma toalha velha minha, uma camiseta do meu pai, rasguei a camiseta, postei uma foto e fui dormir. A foto viralizou."

O feito se repetiu meses depois, quando ele recriou o look de Kim Kardashian (44), na premiação internacional VMA. Ele viralizou novamente e, após a dica de uma amiga, começou a colocar sua marca d'água nas fotos, para que as pessoas pudessem o encontrar nas redes sociais. Então, ganhou notoriedade nacional fazendo em casa looks de famosos do Brasil e do mundo todo.

"Ou eu fazia isso dar certo, ou eu encerrava. E eu decidi me dedicar, porque eu não estava feliz no que eu estava fazendo. Melhor fazer agora. Preciso me permitir e ter coragem", relembra ele, que decidiu se demitir do estágio para seguir com seu trabalho na internet.

Nascido em Salvador, na Bahia, João Paulo Anjos França postou sua primeira sátira de famosos na internet em 2014. Conhecido nacionalmente como John Drops, ele conquistou uma legião de fãs com seu bom humor, já foi notado por diversas celebridades internacionais e fez amizade com famosos brasileiros.

