Jogador Pedro Severino, do Bragantino, recebe alta hospitalar

O jogador Pedro Severino, Red Bull Bragantino, estava internado há mais de três meses após sofrer um grave acidente de carro

O jogador de futebol Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 10, informou o Hospital da Unimed, de Ribeiro Preto, São Paulo. Ele estava internado desde o início de março, quando sofreu um grave acidente.

Segundo o boletim, odo o período de internação em Ribeirão Preto, o atleta do Bragantino foi assistido por uma equipe multidisciplinar composta por intensivistas liderados pelo médico Dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.

Na próxima quinta-feira, 12, às 9h30, a equipe médica que cuidou de Pedro dará uma coletiva de imprensa para detalhar os próximos passos do cuidado com o jogador.

Vale lembrar que o Hospital Municipal de Americana, onde o jogador foi levado após o acidente, chegou a iniciar o protoloco de morte encefálica. O processo foi interrompido após um "quadro de reflexo de tosse presente".

Depois de ser transferido para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, Pedro foi submetido a uma traqueostomia, um cirúrgico permite que o ar entre diretamente nos pulmões, sem passar pelas vias aéreas superiores.

Família de Pedro Severino mostra primeira foto do jogador 80 dias após acidente

No mês passado, a família compartilhou com o público a primeira foto de Pedro cerca de 80 dias após o acidente. Na imagem, o jogador aparece de costas próximo à janela do quarto. Ainda é possível notar que o jogador recebe auxílio de um profissional da saúde para se manter de pé.

Lucas Severino, pai do atleta, aproveitou a oportunidade para agradecer todo carinho e apoio que a família tem recebido desde o dia do acidente. "É com muita alegria que novamente viemos falar! Depois de 80 dias, de muita angústia, muito choro, porém muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro está vivo e viverá! Repetimos que não sabemos como agradecer tantas correntes de oração e positividade, isso fez a diferença pra nos encorajar! Obrigado. O fato de não ficarmos falando do caso, é que nós decidimos focar 100% na sobrevivência, recuperação e reabilitação do Pedro! (...)", disse ele em um trecho.

