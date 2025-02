Pura emoção! Joelma celebrou a descoberta do sexo de seu primeiro neto e revelou, com alegria, que outro filho também será papai; veja os detalhes

No último fim de semana, a cantora Joelma viveu um momento de pura emoção ao descobrir o sexo de seu primeiro neto. O bebê, fruto do relacionamento de sua filha caçula, Yasmin Mendes Farias, com Neto Alcântara, baterista da banda da artista, é um menino!

Nas redes sociais, Joelma exibiu registros emocionantes do chá revelação e, com bom humor, mostrou que errou na aposta sobre o gênero do pequeno — ela havia escolhido um pijama rosa para a ocasião, certa de que seria uma menina.

Nos registros, ainda é possível conferir detalhes da ocasião, que contou com uma decoração repleta de detalhes em azul e rosa, incluindo balões, flores e ursinhos. A descoberta do gênero do bebê foi feita por meio da cor do recheio do bolo: azul.

"Hoje o coração transborda de alegria! Celebrando o chá revelação do meu primeiro netinho, cercada de amor, família e essa felicidade que só cresce! Que venham muitos mais para completar meu time de futebol!", declarou ela na legenda da publicação.

E não para por aí! Recentemente, Joelma descobriu que está prestes a se tornar vovó de dois! Surpreendendo a todos, Yago Matos, filho do meio da cantora, compartilhou que também será papai. “Eu estou muito feliz! Vou ser vovó duas vezes. Eu quero um time de futebol, já avisei", disse a artista em entrevista ao Portal LeoDias.

"Primeiro a Yasmin dando essa notícia maravilhosa e fizemos ontem o chá revelação, descobrimos que será um menino e o nome será Oliver. E agora o Yago será pai, a Lorena já vai fazer 6 semanas. É um momento de felicidade para toda a nossa família e Deus só vem abençoando cada vez mais”, completou, transbordando felicidade.

Relembre o anúncio da gestação

Joelma está prestes a se tornar avó! A informação a filha da cantora com Ximbinha, Yasmin Mendes Farias, de 20 anos, está grávida de seu primeiro filho foi divulgada pelo portal LeoDias no dia 25 de dezembro. Já no terceiro mês de gestação, o bebê é fruto do namoro da jovem com Neto Alcântara, baterista da banda de Joelma.

Na noite de terça-feira, 24, o casal postou uma foto discreta, na qual Neto aparece com a mão sobre a barriga de Yasmin, gerando ainda mais entusiasmo entre os fãs.

Embora sejam reservados nas redes sociais, o relacionamento já conta com a aprovação de Joelma. O namoro foi oficializado durante uma gravação do programa Altas Horas, no fim de novembro, quando a caçula da artista deixou o romance público pela primeira vez. Veja mais detalhes!

