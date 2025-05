Joe Biden fala pela primeira vez sobre câncer agressivo: ‘Mais fortes’

Aos 82 anos, Joe Biden foi diagnosticado com câncer que já está metástase e faz declaração sobre a doença

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer. A equipe dele informou que o político descobriu o câncer na próstata em estágio avançado e com metástase nos ossos. Logo depois da divulgação da notícia, ele fez um post no X, antigo Twitter, para agradecer pelas mensagens de apoio.

“O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigado por nos ajudarem com amor e apoio”, disse ele, que mostrou uma foto ao lado da esposa, Jill Biden.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU — Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025

O que a equipe disse sobre o diagnóstico de Biden?

Em um comunicado oficial no domingo, 18, a equipe de Joe Biden informou que ele foi diagnosticado após uma consulta médica na semana passada. "Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado devido a um novo achado de um nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes", afirmaram.

E completaram: "Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea. Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. O presidente e sua família estão analisando as opções de tratamento com seus médicos".

O que é câncer de próstata?

De acordo com Ministério da Saúde do Brasil, o câncer de próstata é um “tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis”. Este é o tipo de câncer mais frequente em homens e o diagnóstico é feito por meio do exame de toque retal e biópsia.

A publicação ainda informou que este tipo de doença costuma ter o crescimento lento e sem sinais, e pode se espalhar para outros órgãos do corpo. Os principais sintomas envolvem dificuldade para urinar, sangue na urina, diminuição do jato da urina e necessidade de urinar mais vezes. O risco da doença aumenta com o avançar da idade, o histórico familiar e o sobrepeso.

O tratamento do câncer de próstata pode envolver cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal.

