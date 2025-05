Joaquim Huck se diverte em festival de música com a namorada

Filho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck curte noitada com a namorada ao levá-la para curtir festival de música no Rio de Janeiro

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Joaquim Huck, de 20 anos, aproveitou a noite de sábado, 17, ao lado da namorada, Manoela Esteves. Os dois foram fotografados na entrada de um festival de música no Rio de Janeiro.

O casal surgiu com looks despojados e confortáveis para curtirem a noite toda juntos ao som de música boa.

Vale lembrar que Joaquim e Manoela namoram desde 2021, quando eles tinham 16 anos. Os dois são muito discretos e não compartilham detalhes do romance publicamente.

Joaquim Huck curte evento com a namorada, Manoela Esteves - Foto: Paulo Tauil / BrazilNews

O flagra no restaurante

Nesta semana, Joaquim Huck e Manoela Esteves também foram flagrados pelos paparazzi após uma noitada juntos. Eles foram vistos na saída de um restaurante no Rio de Janeiro.

Na ocasião, os dois entraram um carrão. O veículo em questão é uma Mercedes, modelo AMG-GT, e é avaliado em R$ 1,5 milhão. O rapaz foi visto circulando com o carrão no bairro Leblon, no Rio de Janeiro.

Hoje em dia, Joaquim se divide entre o Brasil e os Estados Unidos, que é onde cursa a faculdade de Administração na New York University.

Angélica elogia a maturidade do filho mais velho

No aniversário de 20 anos de Joaquim Huck, Angélica fez questão de enaltecer as virtudes do jovem."Meu Filho, Bem-vindo aos 20 Anos! Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda “ontem” você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada", começou dizendo.

"Você sempre esteve além da sua idade. Desde pequeno, carregou uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante, capaz de acolher e cativar todos ao seu redor. Seu carisma deixa tudo mais leve, mais bonito, mais cheio de vida", continuou.

Por fim ela disse: "Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho! Te amo e te admiro demais! Que essa nova década traga ainda mais conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Seja feliz, meu filho! Estarei sempre aqui, torcendo, vibrando e te amando incondicionalmente. Parabéns pelos seus 20 anos".

