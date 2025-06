Joaquim Huck curte tarde de compras no Rio de Janeiro

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck é flagrado pelos paparazzi durante tarde de compras no Rio de Janeiro

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, de 20 anos, aproveitou a tarde desta sexta-feira, 27, para fazer compras. Ele foi fotografado pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores do local ao lado de um amigo.

Vale lembrar que Joaquim Huck se divide entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele foi aprovado em uma universidade de Nova York para cursar Administração no Ensino Superior.

Além disso, Joaquim é um rapaz apaixonado. Ele namora há alguns anos com Manoela Esteves.

Joaquim Huck no shopping - Foto: Thiago Martins / AgNews

Angélica elogia a maturidade do filho mais velho

No aniversário de 20 anos de Joaquim Huck, Angélica fez questão de enaltecer as virtudes do jovem."Meu Filho, Bem-vindo aos 20 Anos! Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda “ontem” você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada", começou dizendo.

"Você sempre esteve além da sua idade. Desde pequeno, carregou uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante, capaz de acolher e cativar todos ao seu redor. Seu carisma deixa tudo mais leve, mais bonito, mais cheio de vida", continuou.

Por fim ela disse: "Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho! Te amo e te admiro demais! Que essa nova década traga ainda mais conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Seja feliz, meu filho! Estarei sempre aqui, torcendo, vibrando e te amando incondicionalmente. Parabéns pelos seus 20 anos".

