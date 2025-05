Joaquim Huck curte noitada com a namorada no Rio de Janeiro

Filho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck é flagrado na saída de restaurante com a namorada. Veja as fotos do casal

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Joaquim Huck, de 20 anos, foi flagrado em um passeio especial com sua namorada, Manoela Esteves. Os dois foram vistos pelos paparazzi enquanto estavam saindo de um restaurante no Rio de Janeiro após a noitada juntos.

Nas fotos, os dois surgiram com looks simples e foram vistos entrando em um carro luxuoso na porta do restaurante.

Vale lembrar que Joaquim e Manoela namoram desde 2021, quando eles tinham 16 anos. Os dois são muito discretos e não compartilham detalhes do romance publicamente.

Joaquim Huck e a namorada, Manoela Esteves, curtem passeio juntos - Foto: Thiago Martins / AgNews

Joaquim Huck mora nos Estados Unidos

Recentemente, Joaquim Huck se mudou para os Estados Unidos. Ele foi aprovado no curso de Administração na New York University e ficará no exterior por alguns anos.

Em conversa com o site Gshow, ele contou sobre sua expectativa para a vida fora do Brasil. “Estou ansioso e muito feliz. Acho que vai ser uma experiência muito rica para mim”, disse ele. Joaquim vai dividir a casa com seus amigos e ele já pensa em fazer as tarefas de casa. “Vou aprender a cozinhar e meus pais vão me visitar”, afirmou ele.

Angélica elogia a maturidade do filho mais velho

No aniversário de 20 anos de Joaquim Huck, Angélica fez questão de enaltecer as virtudes do jovem."Meu Filho, Bem-vindo aos 20 Anos! Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda “ontem” você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada", começou dizendo.

"Você sempre esteve além da sua idade. Desde pequeno, carregou uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante, capaz de acolher e cativar todos ao seu redor. Seu carisma deixa tudo mais leve, mais bonito, mais cheio de vida", continuou.

Por fim ela disse: "Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho! Te amo e te admiro demais! Que essa nova década traga ainda mais conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Seja feliz, meu filho! Estarei sempre aqui, torcendo, vibrando e te amando incondicionalmente. Parabéns pelos seus 20 anos".