João Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, o ator João Vitti abriu o coração ao falar da conexão com a natureza e impacto na saúde

João Vitti(57) compartilhou um relato profundo e inspirador sobre como a conexão com a natureza teve impacto na saúde. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele confessou como este contato o ajudou a atravessar momentos difíceis, evitando a depressão e resgatando o equilíbrio emocional.

"Me avô tinha uma chácara. Quando eu era adolescente, na casa da minha mãe tinha um quintal, e quando vinha gente plantar, eu estava sempre junto. Eu acreditava que tinha uma mão boa para plantar, eu tenho [...] O que me salvou de não entrar em depressão, de não querer, sei lá, enlouquecer, foi de pegar a enxada, fazer canteiro, plantar e a terra foi o que me fez reviver. Eu falei: 'Não, eu sou capaz'", declara.

Natureza é o foco

João Vitti reforça que tem uma paixão pela natureza e que prioriza os momentos vividos, não os que são registrados através dos celulares. O ator aponta: "Hoje em dia, as pessoas vivem 90% do dia com a cara em uma tela. Você vai fazer um passeio a pessoa, no máximo, está filmando, você não olha diretamente, tem uma lente", finaliza o ator João Vitti.

Leia também: João Vitti mostra fotos raras e semelhança com Rafa Vitti impressiona

Confira na integra à entrevista completa de João Vitti ao Caipirando na CARAS TV:

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE JOÃO VITTI AO CAIPIRANDO NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

CRÉDITOS:

Apresentação: Paula Santos (@paulasantos.ribeiro)

Convidado: João Vitti (@joaovitti)

Direção|Imagem: Vinicius Vellys (@viniciusvellys)

Ass. direção: Daniele Marques (@dani¬_marquesvm)

Captação Som: Mattheus Aquino (@aquinomattheus)

2º ass. Direção: Bruno Ferreira (@bruno8352024)

Make / Hair: - Anderson Bruno (@andersonbrunoheirmakeup)

Stylist: Priscilla Nevares (@priscillanevares)

Assistente de produção: Néia Moreira (@erineiamoreira)

Edição de vídeo: Mansur de Carvalho

Pós Produção: Deborah Costa

Logística: Peres (@rperesmoreira)

Locação: Fazendinha Terra Ágape (@terraagape)

Colaboradoras: Nice | Dayana

João Vitti veste: @‌useocari

Direção geral: Monica Biude (@monicabiude)

Realização:

V7 Filmes & Entretenimento - @‌v7filmes