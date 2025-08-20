CARAS Brasil
Atualidades / ENTREVISTA

João Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, o ator João Vitti abriu o coração ao falar da conexão com a natureza e impacto na saúde

Felipe França e Paula Santos
por Felipe França e Paula Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 15h41

João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a natureza - Foto: Reprodução/CARAS TV
João Vitti(57) compartilhou um relato profundo e inspirador sobre como a conexão com a natureza teve impacto na saúde. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele confessou como este contato o ajudou a atravessar momentos difíceis, evitando a depressão e resgatando o equilíbrio emocional.

"Me avô tinha uma chácara. Quando eu era adolescente, na casa da minha mãe tinha um quintal, e quando vinha gente plantar, eu estava sempre junto. Eu acreditava que tinha uma mão boa para plantar, eu tenho [...] O que me salvou de não entrar em depressão, de não querer, sei lá, enlouquecer, foi de pegar a enxada, fazer canteiro, plantar e a terra foi o que me fez reviver. Eu falei: 'Não, eu sou capaz'", declara. 

Natureza é o foco

João Vitti reforça que tem uma paixão pela natureza e que prioriza os momentos vividos, não os que são registrados através dos celulares. O ator aponta: "Hoje em dia, as pessoas vivem 90% do dia com a cara em uma tela. Você vai fazer um passeio a pessoa, no máximo, está filmando, você não olha diretamente, tem uma lente", finaliza o ator João Vitti. 

Confira na integra à entrevista completa de João Vitti ao Caipirando na CARAS TV:

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE JOÃO VITTI AO CAIPIRANDO NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Paula Santos

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

