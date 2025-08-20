João Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'

Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, o ator João Vitti abriu o coração ao falar da conexão com a natureza e impacto na saúde
João Vitti(57) compartilhou um relato profundo e inspirador sobre como a conexão com a natureza teve impacto na saúde. Em entrevista ao Caipirando, da CARAS TV, ele confessou como este contato o ajudou a atravessar momentos difíceis, evitando a depressão e resgatando o equilíbrio emocional.
"Me avô tinha uma chácara. Quando eu era adolescente, na casa da minha mãe tinha um quintal, e quando vinha gente plantar, eu estava sempre junto. Eu acreditava que tinha uma mão boa para plantar, eu tenho [...] O que me salvou de não entrar em depressão, de não querer, sei lá, enlouquecer, foi de pegar a enxada, fazer canteiro, plantar e a terra foi o que me fez reviver. Eu falei: 'Não, eu sou capaz'", declara.
João Vitti reforça que tem uma paixão pela natureza e que prioriza os momentos vividos, não os que são registrados através dos celulares. O ator aponta: "Hoje em dia, as pessoas vivem 90% do dia com a cara em uma tela. Você vai fazer um passeio a pessoa, no máximo, está filmando, você não olha diretamente, tem uma lente", finaliza o ator João Vitti.
