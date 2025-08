João Silva quer virar a página e deixar de ser só “o filho do Faustão”: 'Não lembra meu nome'

Prestes a estrear no SBT, João Silva conta à CARAS Brasil sobre o desejo de ser reconhecido por seu trabalho e se afastar do rótulo de “filho do Faustão

Após uma estreia promissora na Band, João Silva (21) está de casa nova. A partir do dia 10 de agosto, logo após o Programa da Virginia, o jovem apresentador será o responsável por encerrar a programação dos sábados do SBT com o Programa do João. Tal missão, que lhe foi dada, é comemorada nos bastidores, mas algo ainda o faz refletir: o rótulo de filho de Faustão (75).

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, João conta que um dos objetivos de manter o seu nome no título da atração é o de tornar-se independente da imagem do pai, consagrado na televisão brasileira. "Não lembram o meu nome", conta.

"Ter o meu nome no programa é muito importante, até porque, pra mim, até hoje, muitas pessoas não me chamam de João, é o filho do Faustão. Tem muita gente que gosta de mim e não lembra meu nome, é muito louco isso. Aí falam, 'eu te adoro, assisto o programa, vi você entrevistando na TV', não é aquele papo de agora, tipo, 'ah, comecei a acompanhar agora', só que muitas vezes não lembra que é João. Isso ainda acontece", desabafa.

Apesar de ser um nome novo na TV, ele destaca que não se incomoda em ser rotulado ao pai. No entanto, faz questão de frisar que deseja conquistar o seu espaço na memória das pessoas que consomem produtos televisivos e escrever a sua própria história como comunicador.

"Acho que teu nome no programa, com a Band já começou isso, agora no SBT vai ser cada vez mais, João, João, João, aí você vai criando o seu próprio nome. E eu não acho ruim ser conhecido como filho do Faustão, mas é bom, acho legal ter o nome ali em evidência, e as pessoas, cada vez mais, se conectarem com você pelo seu nome", confessa o apresentador.

O Programa do João trará uma proposta jovem, que promete conectar com outras gerações de estrelas. Ao que já foi divulgado, a atração deve apostar em entrevistas com famosos, game show e os bastidores da vida dos artistas.

