João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa

Marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas dá resposta bem direta ao ver internauta falando do corpo da esposa nas redes sociais

O cantor João Lucas surpreendeu ao rebater uma crítica que foi feita por um internauta sobre sua esposa, Sasha Meneghel. Tudo começou por causa de uma foto do look da estilista e empresária durante a festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine na sexta-feira, 15.

A imagem do look de Sasha chamou a atenção dos internautas, que questionaram se ela estaria magra demais. Então, um fã decidiu questionar o físico dela e escreveu: “Mulher de Deus, compra um sustagen”.

Ao ver o comentário sobre o corpo da esposa, João Lucas respondeu na hora. “Vão tomar no ** vocês que falando corpo dos outros… Gata para caralh*, feliz, gostosa e saudável”, disse ele no X, antigo Twitter.

João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

João Lucas fala sobre o apelido de 'Sasho'

João Lucas esteve nos estúdios da CARAS Brasil e compartilhou como se sentiu ao ser apelidado de "Sasho", um nome que surgiu devido ao seu casamento com Sasha Meneghel, e como ele transformou essa situação em algo positivo.

O apelido "Sasho" surgiu como uma variação do nome de sua esposa, mas, para alguns internautas, foi visto como uma forma de minimizar seu talento e carreira. Muitos interpretaram que, ao ser chamado assim, ele seria visto como alguém cuja profissão seria apenas ser marido de Sasha. No entanto, João Lucas garante que não se sente ofendido e que, para ele, é uma forma positiva de reconhecimento: "Começou com a ideia de tentar me diminuir. Nunca vi isso como algo que me diminuísse, porque eu admiro muito minha esposa, acho ela incrível. Ser chamado de 'Sasho'? Só tem um! Só tem uma Sasha, um 'Sasho', que automaticamente sou eu", afirmou.

Durante a entrevista, João fez uma revelação interessante: ele contou que um de seus produtos oficiais, os famosos merchs, vendidos durante seus shows, leva o nome "Sasho". Ele explicou que tanto ele quanto seus fãs adotaram o apelido de forma carinhosa: "Abracei esse nome, pois achei genial. Quem inventou isso, muito obrigado! Meus fãs abraçaram o apelido. Até no meu show tem um produto que tem esse nome", revelou.

João Lucas também fez questão de demonstrar sua admiração por Sasha Meneghel e pela sua sogra, Xuxa, destacando o quanto as duas são importantes para ele. "Ela é uma pessoa que eu realmente admiro, tudo o que ela faz é lindo, é incrível, sempre põe muito coração no que faz. Tanto ela, quanto a mãe, quanto a família pelo que conquistaram. Fizeram isso com muito trabalho, dedicação, amor e verdade", disse o cantor, rasgando elogios à esposa e à sua família.

Essa entrevista revelou não só a leveza com que João Lucas lida com as críticas, mas também o profundo amor e respeito que sente por sua esposa e a admiração pela trajetória de sucesso de sua sogra.