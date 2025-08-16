CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa
Atualidades / Opinião

João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa

Marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas dá resposta bem direta ao ver internauta falando do corpo da esposa nas redes sociais

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 16/08/2025, às 21h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
João Lucas e Sasha Meneghel
João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

O cantor João Lucas surpreendeu ao rebater uma crítica que foi feita por um internauta sobre sua esposa, Sasha Meneghel. Tudo começou por causa de uma foto do look da estilista e empresária durante a festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine na sexta-feira, 15.

A imagem do look de Sasha chamou a atenção dos internautas, que questionaram se ela estaria magra demais. Então, um fã decidiu questionar o físico dela e escreveu: “Mulher de Deus, compra um sustagen”.

Ao ver o comentário sobre o corpo da esposa, João Lucas respondeu na hora. “Vão tomar no ** vocês que falando corpo dos outros… Gata para caralh*, feliz, gostosa e saudável”, disse ele no X, antigo Twitter.

João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews
João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews
Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews
Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

João Lucas fala sobre o apelido de 'Sasho'

João Lucas esteve nos estúdios da CARAS Brasil e compartilhou como se sentiu ao ser apelidado de "Sasho", um nome que surgiu devido ao seu casamento com Sasha Meneghel, e como ele transformou essa situação em algo positivo.

O apelido "Sasho" surgiu como uma variação do nome de sua esposa, mas, para alguns internautas, foi visto como uma forma de minimizar seu talento e carreira. Muitos interpretaram que, ao ser chamado assim, ele seria visto como alguém cuja profissão seria apenas ser marido de Sasha. No entanto, João Lucas garante que não se sente ofendido e que, para ele, é uma forma positiva de reconhecimento: "Começou com a ideia de tentar me diminuir. Nunca vi isso como algo que me diminuísse, porque eu admiro muito minha esposa, acho ela incrível. Ser chamado de 'Sasho'? Só tem um! Só tem uma Sasha, um 'Sasho', que automaticamente sou eu", afirmou.

Durante a entrevista, João fez uma revelação interessante: ele contou que um de seus produtos oficiais, os famosos merchs, vendidos durante seus shows, leva o nome "Sasho". Ele explicou que tanto ele quanto seus fãs adotaram o apelido de forma carinhosa: "Abracei esse nome, pois achei genial. Quem inventou isso, muito obrigado! Meus fãs abraçaram o apelido. Até no meu show tem um produto que tem esse nome", revelou.

João Lucas também fez questão de demonstrar sua admiração por Sasha Meneghel e pela sua sogra, Xuxa, destacando o quanto as duas são importantes para ele. "Ela é uma pessoa que eu realmente admiro, tudo o que ela faz é lindo, é incrível, sempre põe muito coração no que faz. Tanto ela, quanto a mãe, quanto a família pelo que conquistaram. Fizeram isso com muito trabalho, dedicação, amor e verdade", disse o cantor, rasgando elogios à esposa e à sua família.

Essa entrevista revelou não só a leveza com que João Lucas lida com as críticas, mas também o profundo amor e respeito que sente por sua esposa e a admiração pela trajetória de sucesso de sua sogra.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Sasha MeneghelJoão Lucas
Sasha Meneghel Sasha Meneghel   

Leia também

Casal apaixonado

Abdul Fares e Marina Ruy Barbosa - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Marina Ruy Barbosa reaparece com o noivo após negar boatos

Fotos

João Guilherme, Bruna Marquezine e Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Ex e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine

Romance?

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: “Deslumbrante"

APAIXONADOS

João Lucas destaca sua viagem para Fernando de Noronha com Sasha - Foto: Reprodução/CARAS TV

João Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'

Novo relacionamento

João Paulo Demasi, ex de Bela Gil, surge com a namorada no show da filha - Fotos: Andy Santana / Brazil News

Saiba quem é a nova namorada do ex-marido de Bela Gil

Eita

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz - Foto: Reprodução / Instagram

Rebecca Faria, amiga de Nicola Peltz, expõe família Beckham

Últimas notícias

João Lucas e Sasha MeneghelJoão Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa
Carolina Dieckmmann e JoséApós o 'bolo' de manga, filho de Carolina Dieckmmann ganha bolo comum
Nathalia ArcuriNathalia Arcuri anuncia que está grávida. Saiba quem é o pai do bebê
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversárioAstróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Jair BolsonaroDiagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
Val Couto aponta que Tiago Piquilo precisa se atentar à saúdeTarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'
Simone Mendes curte a companhia da filha, ZayaFilha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe
Kate MiddletonKate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos
Patrícia Poeta revelou ter endometrioseMédica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Nadja HaddadNadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade