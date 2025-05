João Guilherme surge com a mãe no show do tio; veja as fotos

Já viu? Em show do tio, Pe Lu, João Guilherme surge com a mãe, Naira Ávila, e beleza da empresária chama a atenção; confira os cliques

O ator João Guilherme marcou presença no show do tio, o cantor Pe Lu, ao lado de sua mãe, a empresário Naira Ávila. Nesta segunda-feira, 05, o ex-Restart fez uma apresentação em São Paulo e foi prestigiado pelo sobrinho e a irmã.

No local, o trio posou para as fotos e a mãe de João Guilherme mais uma vez roubou a cena com sua beleza. Aos 42 anos, a jornalista surgiu toda estilosa e impressionou com sua jovialidade. Para a ocasião o herdeiro dela com o sertanejo Leonardo apostou em um look de tons claros e cheios de detalhes diferenciados.

Nas últimas semanas, o ator surgiu com a mãe no show do cantor Gilberto Gil em São Paulo. Na ocasião, ela chamou a atenção ao eleger um look de barriga de fora.

É bom lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

Foto: Clayton Felizardo Brazil News

Quem é a mãe de João Guilherme, Naira Ávila?

Irmã mais velha do cantor Pe Lu, ex-vocalista da banda Restat, Naira ávila teve um breve romance com Leonardo no ano de 2001, quando ele estava separado de Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe. Apesar da gravidez inesperada, o affair entre a ex-dançarina e o sertanejo não vingou. Meses depois o cantor reatou com Poliana.

Naira Ávila também ficou marcada por participar do grupo de axé Raça Pura, responsável por hits dos anos 90 como O Pinto e Juliana. Em 2009, ela se casou com o empresário Danilo Tuffi, o qual João Guilherme considera como um segundo pai. Juntos os dois tiveram Pietro, hoje com oito anos.

Formada em jornalismo, Naira atualmente trabalha como empresária em um espaço de beleza, estética e bem-estar na cidade de São Paulo. Em seu perfil do Instagram, onde ela conta com mais de 300 mil seguidores, ela costuma compartilhar registros pessoais e declarações à família.