João Guilherme responde Zé Felipe após vídeo sobre cropped: 'Aparentemente'

O ator João Guilherme reagiu ao ver um vídeo do irmão, o cantor Zé Felipe, comentando sobre uma roupa. Veja o que ele disse!

O ator João Guilherme reagiu a um vídeo do irmão, o cantor Zé Felipe, comentando sobre uma roupa. Ao ver o ex-marido de Virginia Fonseca fazendo piada sobre seu gosto por cropped masculino, o artista entrou na brincadeira e respondeu com bom humor.

Ao repostar o vídeo, ele brincou: " Comprou quatro camisetas e aparentemente uma arma ", disse ele, que se referiu ao "volume" do irmão no registro. Nele, Zé Felipe contou que comprou as peças sem experimentar e ao vestir em casa se deparou com um modelito que é mais curto.

"Fui em uma loja ontem, comprei quatro camisetas. A moça disse: ‘Quer experimentar?’ e eu: ‘Não, quero não. Gracias. A camiseta é bonita, mas se eu for num show com ela e mandar jogar as mãozinhas para cima, João Guilherme. Normal [mãos para baixo], para cima, vira o João Guilherme. Ah moleque!", disse ele.

Storie de João Guilherme - Foto: Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Recentemente, o ator João Guilherme revela o que existe de parecido entre ele e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo. Leia!

Leia também: Filho caçula de Virginia e Zé Felipe adoece e ficará sob cuidados da avó Poliana Rocha