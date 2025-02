João Guilherme relembra festa e mostra foto com Bruna Marquezine

João Guilherme relembrou a sua festa de aniversário e mostrou diversas fotos com a família e com a namorada Bruna Marquezine

Recentemente, João Guilherme completou 23 anos e celebrou a data especial com uma festa na Fazenda Talismã rodeado pela família. Bruna Marquezine, namorada do artista, também esteve presente e gerou polêmica ao não aparecer em nenhuma postagem.

Portanto, nesta quarta-feira, 5, João compartilhou algumas fotos em sua conta no Instagram e surgiu esbanjando chamego com a amada.

Além disso, o famoso posou com o pai Leonardo, com a cunhada Virginia Fonseca e com o sobrinho José Leonardo, de quatro meses, filho de Virginia e Zé Felipe.

"Tantos amores reunidos… não trocaria por nada. Que resenha boa", escreveu ele na legenda da publicação, adicionando um emoji de coração.

Críticas

Nesta semana, Bruna Marquezine chamou a atenção dos internautas ao curtir uma mensagem sobre manter seus princípios, logo após receber críticas por não aparecer em fotos com a família do namorado, João Guilherme. A atriz esteve na Fazenda Talismã, em Goiás, no último sábado, 1, para comemorar o aniversário do companheiro, mas sua ausência nos registros compartilhados pelos familiares gerou especulações.

Durante a celebração, diversos membros da família e entes próximos de João estavam presentes, como a madrasta, Poliana Rocha, seus irmãos, Jéssica Costa, Zé Felipe e Matheus Vargas, além das cunhadas, Virginia Fonseca, Thais Gebelein e Hariany Almeida. Apesar disso, a presença discreta de Bruna fez com que internautas levantassem teorias sobre sua relação com Virginia, que costuma compartilhar detalhes de sua rotina na web.

Reservada sobre sua vida pessoal, Bruna curtiu uma mensagem deixada por uma fã, que elogiou sua postura. "Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja", escreveu a internauta em foto recente da atriz.

