João Guilherme reage ao ver fotos de Virginia Fonseca em Mangaratiba

O ator João Guilherme reagiu ao ver as novas fotos compartilhadas por Virginia Fonseca em sua rede social. Veja o que ele disse!

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para compartilhar que estava curtindo algumas horas de sol antes de voltar ao trabalho e publicou novas fotos de biquíni em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nos comentários, o ator João Guilherme deixou uma mensagem bem-humorada.

Na publicação, Virginia surgiu usando um vestido tomara que caia e escreveu: “Bom diaaa nessa paz de Mangaratiba. Aproveitando algumas horinhas antes de ir trabalhar”. Na parte dos comentários, o irmão do cantor Zé Felipe escreveu: "A mais nova bodybuilder. Kéfera que se cuide ein", disse o ator, fazendo referência à influenciadora Kéfera Buchmann.

Comentário de João Guilherme no post de Virginia - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, o ator João Guilherme reagiu a um vídeo do irmão, o cantor Zé Felipe, comentando sobre uma roupa. Ao ver o ex-marido de Virginia Fonseca fazendo piada sobre seu gosto por cropped masculino, o artista entrou na brincadeira e respondeu com bom humor.

Ao repostar o vídeo, ele brincou: "Comprou quatro camisetas e aparentemente uma arma", disse ele, que se referiu ao "volume" do irmão no registro. Nele, Zé Felipe contou que comprou as peças sem experimentar e ao vestir em casa se deparou com um modelito que é mais curto. Relembre como foi!

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o mais velho e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Enquanto que Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

