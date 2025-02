O cantor Pedro Leonardo interrompe o discurso de agradecimento do irmão João Guilherme, que completou 23 anos neste sábado, 1, e web aponta "climão"

O ator João Guilherme completou 23 anos neste sábado, 1, e celebrou a data na Fazenda Talismã, propriedade do pai, o cantor Leonardo, ao lado de familiares e amigos. Embora a celebração tenha sido repleta de muita alegria, a web apontou um certo "climão" durante o discurso de aniversário do artista após ele ser interrompido pelo irmão, o cantor Pedro Leonardo.

Isso porque em dado momento da festa, o artista faz um discurso abraçado ao pai, Leonardo, e comenta sobre a possibilidade de levar os seus amigos para a fazenda, que fica em Goiás, pela primeira vez. Inclusive, os fãs antecipavam a ida da namorada do jovem, a atriz Bruna Marquezine ao local, que contou também com a presença de Sasha Meneghel, João Lucas, Virginia Fonseca e Zé Felipe.

"(...) De poder trazer todas as pessoas que estão aqui, são amigos mesmo, da minha vida. Pessoas muito próximas e eu nunca tinha trazido ninguém de fora da bolha Goiânia para cá, da minha realidade lá. Então, poder trazer meus preferidos está muito bom...", afirmou o ator, quando foi interrompido pelo irmão, Pedro Leonardo:

"Então saiba que a sua realidade somos nós aqui!", gritou Pedro. "Nós, ok... Tá bom, então tá", respondeu João Guilherme, sem comentar o que foi dito.

O momento viralizou nas redes sociais e internautas apontaram um climão causado por Pedro durante o discurso.

Nas redes sociais, os internautas reagiram: "Que climinha gostoso", ironizou uma. "Totalmente desnecessário falar assim. Foi só para causar constrangimento ao João", pontuou outra. "Aqueles familiares que não se conformam com quem fura a bolha porque não teve coragem de fazer o mesmo", ressaltou mais uma sobre a atitude de Pedro.

Bruna Marquezine conhece família de João Guilherme em aniversário do ator

Neste sábado, 1, a atriz Bruna Marquezine encontrou, pela primeira vez, com a família do namorado na Fazenda Talismã, em Goiás. Além dela, a comemoração contou com a presença de diversas personalidades, como Sasha Meneghel, João Lucas, Ya Burihan e Kaique, que se reuniram com a família de João Guilherme para festejar seu aniversário. Confira!

Antes do encontro na Fazenda Talismã, os filhos do cantor Leonardomarcaram presença na gravação do programa Sabadou com Virginia, do SBT, comandado por Virginia Fonseca.

Leia também: Namorando Bruna Marquezine, João Guilherme se diverte em aniversário com 'Com quem será?'