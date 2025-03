João Guilherme fala sobre relação com Bruna Marquezine após término: 'Sempre'

Nesta teça-feira, 11, o ator João Guilherme falou sobre o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine, que ocorreu no final de fevereiro

Nesta teça-feira, 11, o ator João Guilherme falou sobre o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine, que ocorreu no final de fevereiro. No aeroporto Aeroporto Santos Dumont, ele foi questionado por um jornalista sobre como está o seu coração após a separação e se os dois ainda mantêm a amizade.

Em um breve diálogo com a equipe do canal Paparazziando, o ator respondeu à pergunta sobre como está seu coração. "Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado". Ao ser questionado se ainda mantém amizade com Bruna Marquezine, ele foi direto: “Sempre.”

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

Bruna Marquezine rebate críticas sobre magreza

Já na última sexta-feira, 7, Bruna Marquezine foi questionada por um repórter no aeroporto sobre as críticas que tem recebido em relação à sua magreza. Na ocasião, a artista foi vista sorridente e, embora seja discreta sobre sua vida pessoal, ela respondeu que não se preocupa com comentários sobre seu corpo, a menos que venham de médicos.

“Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse de nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico”, encerrou a entrevista. Veja!

Leia também: Dossiê? Relatório teria influenciado em separação de Bruna Marquezine, diz colunista