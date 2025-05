João Guilherme curte crítica à CPI com Virginia Fonseca: ‘Escárnio’

O ator João Guilherme curtiu uma publicação que critica a postura dos políticos durante a CPI das Bets, que contou com o depoimento de Virginia

Nesta quinta-feira, 15, João Guilherme, de 23 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao curtir uma publicação que criticava a condução da CPI das Bets, comissão na qual sua cunhada, Virginia Fonseca, prestou depoimento recentemente.

A representante indígena e deputada federal Célia Xakriabá condenou a postura dos políticos que, durante a sessão plenária, interromperam os depoimentos para tirar fotos e gravar vídeos para familiares.

O ator curtiu a publicação com a reflexão da deputada federal. "Na CPI das Bets, o senador bolsonarista Cleitinho parou para tietar e pedir foto com a influenciadora Virgínia, que está sendo interrogada. Enquanto famílias se endividam, ele diz que ela ‘movimenta a economia’. Esse é o nível de quem deveria fiscalizar. É escárnio, não política".

Confira o post que João Guilherme curtiu:

João Guilherme curte publicação com crítica a CPI das Bets - Foto: Reprodução/Instagram

Depoimento de Virginia durante a CPI

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília, nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ela chegou ao local acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e usando um moletom com a estampa de uma foto da filha do meio, Maria Flor.

O início do depoimento começou pouco depois das 11h20. Os senadores querem que Virginia diga o que presenciou sobre os contratos das casas de apostas e jogos online com influenciadores.

No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata"; confira mais detalhes!

