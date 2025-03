Nesta segunda-feira, 10, o ator João Guilherme, de 23 anos, publicou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, uma imagem sua em que revela parte "esquisitinha" do corpo que não gosta. Solteiro após o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine, o jovem desenhou uma setinha para indicar a região de si que sente incômodo.

"Uma das minhas orelhas é esquisitinha", escreveu na publicação. Isso porque João tem a hélix, a curva externa da orelha, com uma depressão, ou seja, o formato 'quebra' a forma redondinha da cartilagem.

João Guilherme mostra parte "esquisitinha" do corpo - Foto: Reprodução/Instagram

João Guilherme curte o carnaval na Sapucaí

Na madrugada da última terça-feira, 4, João Guilherme curtiu o carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O ator apareceu no local com sua equipe para marcar presença em um camarote, mas evitou conversar com a imprensa.

De acordo com o site Gshow, ele foi questionado sobre a sua vida pessoal, mas não quis falar sobre o assunto. “Prefiro não falar sobre essas coisas”, disse ele, que se separou da atriz Bruna Marquezine recentemente.

O ex-casal confirmou o término por meio de uma nota oficial da assessoria de imprensa.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, escreveram. Confira!