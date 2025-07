Joana Prado compartilha foto rara dos três filhos com Vitor Belfort: 'Reunidos'

A empresária Joana Prado usou as redes sociais para compartilhar um registro dos três filhos que tem com o marido, o lutador Vitor Belfort

A empresária Joana Prado usou as redes sociais neste sábado, 19, para compartilhar um registro de sua família. Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou um registro raro dos três filhos que têm com o marido, o lutador Vitor Belfort, juntos.

Na imagem, ela mostrou o encontro entre Davi Belfort, de 20 anos, Vitoria Belfort, de 17, e Kyara Belfort, 16. "Reunidos", escreveu ela na legenda, em inglês. Vale lembrar que Joana e Vitor são casados desde 2003 e atualmente vivem nos Estados Unidos com a família.

Davi Belfort, Vitoria Belfort e Kyara Belfort, filhos de Joana Prado e Vitor Belfort — Foto: Reprodução/Instagram

Joana Prado diz que desaparecimento de Priscila Belfort afetou criação dos filhos

Recentemente, Joana Prado contou como o misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, mexeu com a família nos últimos 20 anos. Para quem não acompanhou, a irmã do lutador desapareceu em janeiro de 2004, quando saiu do local onde trabalhava, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar.

Durante a coletiva de imprensa da série 'Volta, Priscila', da plataforma Disney+, ela contou que passou a viver com receio de ficar longe dos filhos, justamente por medo de que a história pudesse se repetir.

"Eu, mãe de 3 crianças, vivi um trauma por muitos anos, a ponto de não deixar meus filhos irem para nenhuma viagem de escola e nem passeio de escola. A gente ia para um shopping center e andava praticamente os cinco juntos. Acho que por isso a gente ficou tão unido também, já que era sempre tão grudado um no outro", declarou ela.

Atualmente, a esposa de Vitor Belfort já não sofre mais com o medo. "Pela misericórdia de Deus, eu consegui ser liberta disso. Mas a minha parte carnal ainda gritava e quando eu deixava eles irem para algum passeio da escola, eu escrevia meu número bem grande no antebraço deles. Mas aos pouquinhos eu fui me libertando", relatou ela, por fim.

