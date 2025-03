Joana Balaguer se despede do pai em homenagem: 'Cumpri meu papel'

Luto! Ex-Malhação, a atriz Joana Balaguer lamentou a morte do pai, João Carlos, após dias de internação em hospital

A atriz Joana Balaguer usou as redes sociais na última sexta-feira, 28, para dividir uma notícia triste com o público. Em seu perfil oficial, a ex-protagonista de Malhação 2005 informou que o pai, João Carlos, faleceu.

Joana contou que passou os últimos dias ao lado do patriarca da família, que estava internado em um hospital. Em um texto de despedida emocionante, a artista lamentou a partida do pai e disse ter certeza de que cumpriu seu papel como filha.

"17 dias juntinha de você. Incansáveis 12 horas diárias no hospital ao seu lado cuidando de você. Foram 3 semanas MUITO intensas. Uma montanha russa de emoções. Dias de luta, dias de esperança, dias de planejamento para quando saísse do hospital, dias de despedida. Não foi NADA fácil, nada, mas cumpri o meu papel de filha. Te beijei e abracei MUITO nesses dias. Cuidei MUITO de você. Falei TUDO que queria para você, e mesmo assim achando que foi menos do que você merecia. Sinto um buraco enorme no meu peito, uma angústia terrível", iniciou ela.

"Descanse em paz paizinho lindo! Vivemos MUITO nesta vida, muito! E você saiu dela como merecia, em grande! Aquele estado que você estava, essas 2 semanas e hospital de fato não combinavam com o homem independente, arrumado, impecável que sempre foi. Prometo tentar viver ao máximo junto dos meus. Volto para Portugal com dever cumprido. Prometi que não sairia do seu lado quando você fechou os olhinhos e me disse que estava com medo. E não sai... você que foi para um lugar melhor. Te levarei sempre comigo, SEMPRE!", completou.

Nos comentários, diversos famosos e seguidores de Joana Balaguer deixaram mensagens carinhosas à atriz, desejando muita força para enfrentar o momento delicado. "Meus sentimentos querida! Que Papai do Céu o receba com muito amor", declarou a atriz Sheron Menezzes.

"Que Deus consiga te confortar! Um abraço muito apertado", disse o ator Wagner Santisteban. "Meus sentimentos, Jô", escreveu o ator Rômulo Arantes Neto. "Que acolhimento lindo. Mesmo na dor ele disse o que sentiu e você deu amor e cuidado. Deus lhe dê forças", desejou uma internauta.

Família de Michelle Trachtenberg toma decisão sobre autópsia

A atriz Michelle Trachtenberg, que atuou na série 'Gossip Girl' e no filme 'Buffy: A Caça-Vampiros', foi encontrada sem vida aos 39 anos em seu apartamento na última quarta-feira, 26, na cidade de Nova York.

De acordo com informações do site 'Variety', a família da artista optou por não fazer a autópsia do corpo. Com isso, a causa da morte de Michelle não será revelada. A recusa em realizar o procedimento nos Estados Unidos é aceito desde que a polícia não suspeite de um crime; confira detalhes!

