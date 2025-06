Jô, ex-jogador do Corinthians, é preso no aeroporto de Guarulhos; saiba o motivo

Ex-jogador do Corinthians, Jô foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, antes de embarcar em uma aeronave

Jô, ex-jogador do Corinthians e Atlético-MG, foi preso nesta quinta-feira, 12, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o portal R7, o advogado do ex-atleta confirmou que a prisão ocorreu por falta de pagamento da pensão alimentícia a dois filhos. O atacante estava embarcando em uma aeronave quando foi abordado pela Polícia Federal. O caso foi conduzido no 1º DP de Guarulhos.

Essa não é a primeira vez que Jô é preso por não pagar a pensão dos filhos. Em maio do ano passado, enquanto se preparava para defender o Amazonas em um jogo contra a Ponte Preta pela Série B do Brasileirão, o jogador foi detido em Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi solto no dia seguinte após a Justiça acatar o pedido de sua defesa.

"Houve um mandado de prisão expedido em uma cidade da Bahia, de uma dívida razoavelmente pequena. Segundo a advogada que cuida do processo, a dívida está paga. O Jô vai passar pelo IML (Instituto Médico Legal) e depois vai para a cadeia do 2º DP. Amanhã (terça-feira) essa dívida, para qualquer dúvida, será paga, e a gente espera que ele seja colocado em liberdade", informou o advogado Artur Eugênio Matias ao Globo Esporte na ocasião.

A carreira de Jô

Jô foi revelado nas categorias de base do Corinthians e se tornou um dos principais atacantes do futebol brasileiro no início dos anos 2000. Além do time paulista, onde venceu duas edições do Campeonato Brasileiro e outras duas do Paulistão, ele jogou no Atlético-MG, onde conquistou a Libertadores.

O atleta também passou por grandes clubes fora do Brasil como CSKA Moscou (RUS), Manchester City (ING), Everton (ING) e Galatasaray (TUR). Pela Seleção Brasileira, o atacante conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi um dos convocados para a Copa do Mundo de 2014.

