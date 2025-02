Jennifer Aniston resgata foto rara da infância: 'Muito grata e muito amada'

Em suas redes sociais, Jennifer Aniston resgatou uma foto rara de sua infância para agradecer pelas mensagens de aniversário

Na última terça-feira, 11, Jennifer Aniston completou 56 anos e recebeu inúmeras mensagens de carinho dos fãs em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 12, a atriz publicou uma foto rara de sua infância, em que aparenta ter mais ou menos sete anos, e fez questão de agradecer pelo carinho.

"Obrigada pelos lindos desejos de aniversário. Essa criança está se sentindo muito grata e muito amada", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Eu amo essa garotinha e a mulher incrível que ela se tornou", disse uma internauta. "A pequena Jen estaria tão orgulhosa de quem ela se tornou", escreveu outra.

Jennifer Aniston ficou famosa ao interpretar Rachel Green na série Friends (1994 - 2004) e atualmente dá vida à Alex na série The Morning Show (2019 - presente).

Jennifer Aniston e Barack Obama?

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi envolvido em novos rumores sobre sua vida pessoal. Um post da jornalista norte-americana Jessica Reed Kraus tomou conta das páginas de celebridades internacionais ao levantar a possibilidade do político se separar de Michelle Obama para ficar com Jennifer Aniston.

De acordo com o post da jornalista, as ausências de Michelle em eventos com a presença de Barack levantam um questionamento sobre como anda o relacionamento deles. Ela não acompanhou o marido no funeral de Jimmy Carter e também não esteve ao lado dele na posse de Donald Trump. Com isso, os boatos de um divórcio começaram a circular com mais força nos bastidores da política norte-americana.

Além disso, a jornalista apontou que Barack Obama já teria encontrado um novo romance. Ela apontou que o político estaria vivendo um affair com a atriz Jennifer Aniston. Ela disse que os rumores estão cada dia mais fortes nos círculos privilegiados de Nova York e Los Angeles.

“Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o affair surgiu casualmente - a própria Jennifer admitiu. Definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, disse uma fonte da jornalista.

Por enquanto, os envolvidos não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores.

