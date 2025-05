Jade Picon e André Lamoglia curtem praia em clima de romance. Veja!

Jade Picon e André Lamoglia aproveitaram o tempo livre para curtir um dia de praia e aumentaram ainda mais os rumores de romance

Nesta segunda-feira, 5, Jade Picon eAndré Lamoglia aproveitaram o tempo livre e o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois tem sido visto juntos frequentemente, porém ainda não assumiram um romance. O casal foi fotografado na praia da Barra da Tijuca.

Com um biquíni preto, a famosa exibiu a sua boa forma com direito a barriga trincada. Jade e André se refrescaram com um banho de mar e também jogaram uma partida de vôlei. O clima entre eles era de romance.

Jade Picon é uma das protagonistas do filme Cinco Júlias, que tem estreia prevista para ainda este ano. Já André Lamoglia interpretou Ivan em Elite, série disponível na Netflix.

Alfinetada em fotógrafo

A influencer e atriz Jade Picon se pronunciou sobre a repercussão de sua resposta afiada para um fotógrafo. Nos últimos dias, um vídeo dela conversando com um paparazzo no aeroporto deu o que falar na web. Então, ela reagiu sobre o que foi dito sobre o vídeo.

Tudo começou quando o fotógrafo do perfil Paparazziando Famosos encontrou Jade no aeroporto e perguntou sobre os rumores de affair com o ator André Lamoglia. Ao ouvir a pergunta, ela apenas deu uma risada. Então, ele insistiu em saber se os rumores eram verdade ou se eles eram apenas amigos. Então, ela deu a resposta afiada: “Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida”.

Um tempo depois, Jade conversou com os fãs na porta dos Estúdios Globo e disse que sua resposta foi tirada de contexto. “Acho que foi tirada um pouco de contexto. É complicado quando você está no aeroporto e colocam um celular na sua cara, mas tudo bem”, disse ela, e completou: “É complicado. Eu ainda fui muito educada”.

