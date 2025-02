Jade Magalhães revela se pretende ter mais filhos com Luan Santana

Jade Magalhães respondeu perguntas dos seguidores em suas redes sociais e revelou se pretende ter mais filhos com Luan Santana

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

Uma seguidora quis saber se Jade pretende aumentar ainda mais a família. A famosa já é mãe de Serena, de um mês, fruto do seu relacionamento com Luan Santana.

Jade respondeu que sim, mas não deu mais detalhes de quando isso deve acontecer.

Mudanças do corpo

A influenciadora digital Jade Magalhães decidiu abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais na segunda-feira, 24, para responder algumas curiosidades de seus seguidores e dentre as perguntas, um internauta quis saber sobre as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento da filha, Serena. A pequena, de um mês, é fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana.

Questionada se seu corpo 'voltou 100%' ao que era antes da gravidez, Jade explicou: "Não voltou 100%, até porque não tem nem sessenta dias de pós-parto e eu estou retomando as atividades físicas agora. Já perdi os quilos que ganhei, falta correr atrás da massa magra", detalhou.

A influenciadora também explicou que voltou a praticar atividade física. "Voltei! Mas estou voltando aos poucos. Estou fazendo LPF [Low Pressure Fitness] também, pra ajudar a fortalecer a musculatura abdominal."

Além disso, contou sobre os cuidados que está tomando com a sua alimentação. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem pra Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. Ps: já pararam pra ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", relatou ela.

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber qual o momento mais marcante da maternidade para Jade. "Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: O momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha. Cada momento com ela é especial demais", disse a mamãe coruja.

