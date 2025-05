Jade Magalhães registra Luan Santana em momento carinhoso com a filha

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou mais um momento fofo com a filha deles, Serena, de quatro meses. Veja!

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou mais um momento fofo com a filha deles, Serena, de quatro meses. Nesta quinta-feira, 8, a influenciadora digital postou o registro de um momento entre pai e filha e se derreteu.

A imagem compartilhada mostra a bebê sendo segurado delicadamente pelas pernas, com os pezinhos voltados para cima. A mão do cantor segura o bebê com cuidado. Na parte inferior da imagem, ela marcou o perfil do cantor na rede social e adicionou emoji de coração.

Vale lembrar que o casal ainda não revelou o rosto da bebê para o público. Ainda nesta quinta-feira, o cantor mostrou que a filha estava usando uma roupa branca com um bordado dourado de coroa e uma calça verde. E ele adicionou na legenda: “Já entrou pro time.”

Luan Santana com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães

Jade e Luan se conheceram em 2008, durante um show do cantor em Alto Taquari, no Mato Grosso, onde ela foi criada. Na época, a designer de moda chegou a subir ao palco para cantar com o sertanejo, mas o relacionamento só teve início alguns meses depois.

O casal conseguiu manter o relacionamento de forma discreta até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Contudo, cerca de um ano depois, eles anunciaram o fim do relacionamento.

Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, revelaram a gravidez da primeira filha, que veio ao mundo no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

