Jade Magalhães mostra momento fofo quando Luan Santana chega em casa

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Ao que parece, ela e o marido Luan Santana estão completamente radiantes com a pequena Serena, que tem apenas um mês de vida.

Apesar de terem optado por não expor o rosto da pequena, eles sempre dão um jeito de dividir momentos fofos dessa fase com os seguidores.

Nesta terça-feira, 4, Jade publicou em seu Instagram Stories um momento de quando o cantor sertanejo chega em casa doido para curtir um pouco a filha.

"Ela não está acordada?", perguntou o papai coruja para a esposa. Jade não filmou a sua resposta, mas se derreteu pela atitude do amado. "Quando ele chega", escreveu ela, adicionando um emoji de coração.

Fofura

A influenciadora digital Jade Magalhães decidiu atualizar os seus mais de dois mihões de seguidores em seu perfil no Instagram sobre o crescimento da filha, Serena, de um mês. A esposa do cantor sertanejo Luan Santana foi com a pequena à pediatra nesta terça-feira, 4.

"Fiquei sumida, mas aos poucos vou voltar aqui para ir falando com vocês do meu dia a dia e da minha nova fase, tem muita coisa acontecendo por aqui. Hoje, inclusive, a gente foi na pediatra, e a Serena está assim, uma bezerrinha crescendo, a coisa mais linda, mais saudável do mundo", revelou Jade.

E contou sobre o primeiro furo na orelha da filha: "Hoje também a gente furou a orelhinha dela, coisa mais fofa, com o furinho na orelha e com brinquinho agora".

Na última terça-feira, 28, Luan Santana publicou uma série de imagens com a filha Serena para comemorar o seu primeiro mês de vida. Nas imagens em questão o cantor aparece ninando a bebê em seu colo e fazendo carinhos na cabeça da primogênita ao lado da amada.

"Um mês do nosso presente do Senhor", escreveu na legenda da publicação.

