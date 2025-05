Jade Magalhães encanta ao compartilhar foto em comemoração ao mesversário da filha

A pequena Serena, filha do cantor Luan Santana e da influenciadora Jade Magalhães, completa 5 meses de vida nesta quarta-feira, 28

Nesta quarta-feira, 28, a influenciadora digital Jade Magalhães, de 31 anos, compartilhou em seus stories uma foto em comemoração aos 5 meses de vida da filha Serena, que nasceu em 28 de dezembro, fruto do seu relacionamento com o cantor Luan Santana.

A influenciadora, que nunca revelou o rosto da pequena, compartilhou uma foto segurando Serena de costas no colo e com um sorriso no rosto, e escreveu em seus stories. "Cinco meses de você, minha bonequinha" .

Logo depois, publicou mais um registro da bebê em um tapete infantil rodeada de brinquedos.

Confira as fotos em comemoração ao mêsversário da pequena Serena:

Jade Magalhães comemora os 5 meses de vida de Serena - Foto: Reprodução/Instagram

Restrição Alimentar

A esposa do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães, aproveitou um momento livre na última quarta-feira, 14, para abrir uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social. Entre as curiosidades enviadas pelos seguidores, um internauta quis saber sobre a restrição alimentar que ela enfrentou após o nascimento da filha do casal, Serena, de quatro meses.

"E a sua restrição com alguns alimento por conta da boneca? Como está?", quis saber a pessoa. "Minha restrição acabou em março, um pouco antes de ela fazer 3 meses. Fiz o teste para ver como ia ser e deu certo. Ela ficou bem e eu voltei a comer de tudo", explicou ela.

Para quem não acompanhou, Jade falou sobre o assunto em fevereiro deste ano. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem para a Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. PS: já pararam para ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", comentou, na ocasião.

