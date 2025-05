Jade Magalhães comenta restrição alimentar após nascimento da filha com Luan Santana

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, foi questionada sobre a restrição alimentar que enfrentou após o nascimento da filha do casal, Serena

A esposa do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães, aproveitou um momento livre nesta quarta-feira, 14, para abrir uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social . Entre as curiosidades enviadas pelos seguidores, um internauta quis saber sobre a restrição alimentar que ela enfrentou após o nascimento da filha do casal, Serena, de quatro meses.

"E a sua restrição com alguns alimento por conta da boneca? Como está?", quis saber a pessoa. "Minha restrição acabou em março, um pouco antes de ela fazer 3 meses. Fiz o teste para ver como ia ser e deu certo. Ela ficou bem e eu voltei a comer de tudo", explicou ela.

Para quem não acompanhou, Jade falou sobre o assunto em fevereiro deste ano. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem para a Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. PS: já pararam para ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", comentou, na ocasião.

Jade Magalhães abre caixinha de perguntas - Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães

Jade e Luan se conheceram em 2008, durante um show do cantor em Alto Taquari, no Mato Grosso, onde ela foi criada. Na época, a designer de moda chegou a subir ao palco para cantar com o sertanejo, mas o relacionamento só teve início alguns meses depois.

O casal conseguiu manter o relacionamento de forma discreta até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Contudo, cerca de um ano depois, eles anunciaram o fim do relacionamento.

Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, revelaram a gravidez da primeira filha, que veio ao mundo no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

