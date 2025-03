Izabella Camargo exibe barriga de grávida durante passeio em família

A jornalista Izabella Camargo encantou os seguidores ao exibir a barriga de grávida durante um passeio com o marido e a filha mais velha

Izabella Camargo encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques para mostrar como curtiu o seu dia.

A jornalista, que está à espera de seu segundo filho, que se chamará Antônio, aproveitou o Domingo de Carnaval para fazer um passeio em família. Nas imagens postadas em seu perfil, a apresentadora exibe a barriga de grávida ao surgir se divertindo em um parque ao lado da filha, Angelina, de três anos, e do marido, Thiago Godoy.

Nas primeiras imagens, Izabella aparece usando um top, shorts e boné, enquanto a herdeira está com uma fantasia e com o rosto pintado e com brilho. Em outras fotos, os três estão em um parque com uma piscina de bolinhas e Angelina está usando uma fantasia da personagem Branca de Neve.

"Domingo de Carnaval nos parques! E por aí?", escreveu a famosa na legenda da publicação. O post recebeu vários elogios. "Que delícia", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Boa... Em família é a melhor curtição", falou uma fã.

Confira:

Izabella Camargo fala sobre segunda gestação

A jornalista, apresentadora e palestrante Izabella Camargo, de 43 anos, está à espera de seu segundo filho com o marido, Thiago Godoy. Ela, que já é mãe de Angelina, de três anos, conversou com à CARAS Brasil sobre a descoberta da gestação do herdeiro, previsto para nascer em julho.

"Eu e o Thiago não planejávamos ter [outro filho], mas também não tínhamos coragem de dizer que não queríamos mais. A gente estava confiando mesmo que Deus pudesse agir da maneira que devesse ser", confessou. "Descobri naturalmente, eu fui fazer um evento e vi que mesmo com a roupa que era para disfarçar alguns quilos a mais, tinha uma barriguinha, uma saliência que não estava normal. No dia seguinte mesmo já fiz o teste e veio o resultado", contou. Confira a entrevista completa!

