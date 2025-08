Iza ganha declaração romântica do namorado, Yuri Lima; veja

Namorado de Iza, o jogador de futebol Yuri Lima compartilhou uma nova foto romântica do casal e aproveitou para se declarar à companheira

A cantora Iza foi surpreendida com uma declaração para lá de especial e romântica do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Na madrugada desta quarta-feira, 6, o atleta publicou em suas redes sociais uma foto do casal agarradinho e aproveitou para destacar o quanto a ama.

" A culpada da minha alegria diária, eu amo nossa vida, amo nossa família. Eu te amo tanto ", escreveu o companheiro de Iza na legenda da imagem. Os dois, que estão juntos desde 2023, são pais da pequena Nala, de 9 meses de vida.

O casal passou por um término em julho de 2024 após rumores de uma possível traição de Yuri Lima. A cantora e o jogador, porém, reataram a relação no início deste ano e seguem juntos ao lado da herdeira.

Recentemente, Iza falou pela primeira vez sobre sua reconciliação com Yuri. Em entrevista ao podcast 'É Nóia Minha?', a artista abriu o coração a respeito do episódio envolvendo sua vida pessoal e desabafou sobre as críticas que recebe devido às suas decisões, incluindo o vídeo publicado anunciando a suposta traição.

Iza ainda explicou que se surpreendeu com a quantidade de pessoas que passaram a querer controlar suas ações. Apesar da 'invasão' em sua vida pessoal, a cantora ressaltou que deixou de se importar com comentários de terceiros que não agregam em nada.

Confira a declaração de Yuri Lima para Iza:

O batizado da filha de Iza e Yuri Lima

Em maio deste ano, a cantora Iza celebrou o batizado de sua filha, Nala, fruto do namoro com Yuri Lima, de um jeito sofisticado e encantador. Ela reuniu seus familiares e amigos para um almoço com decoração especial.

O evento foi preparado pela assessora Lu Nassau, que foi quem revelou os detalhes da decoração da festa de batizado. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com a montagem do evento, que teve decoração feita em tons de cinza e branco.

A mesa dos doces foi enfeitada com flores, como tulipas, trigos e orquídeas, painel com o nome da bebê em espelho e vários docinhos personalizados; confira mais detalhes!

