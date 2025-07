Ivo Holanda, ícone das pegadinhas do SBT, é internado em hospital de São Paulo

O ator Ivo Holanda, das pegadinhas do SBT, foi internado em um hospital de São Paulo com um quadro de infecção urinária; saiba mais

Ivo Holanda, ator das câmeras escondidas do SBT, foi internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, com um quadro de infecção urinária.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o artista, que está com 90 anos, deu entrada no hospital com um quadro de confusão mental causado pela infecção. A unidade não ter autorização da família para divulgar boletins médicos do comediante.

Em nota à Quem, o SBT confirmou a internação e informou que Ivo está bem. "Realmente, ele está internado. Ele entrou no hospital com infecção urinária, mas a família pediu para dizer que ele está bem. Existe um cuidado por conta da idade, por isso ele foi para o hospital. Mas está bem", diz a nota.

O ator e comediante Ivo Holanda é natural de Herculândia, cidade de 9 mil habitantes no interior de São Paulo. Ele começou sua carreira na TV em 1991, como animador de plateia de Gugu Liberato (1959-2019). O artista ficou bastante conhecido quando começou a trabalhar nas câmeras escondidas exibidas nos programas comandados por Silvio Santos (1930-2024).

Ivo Holanda revela que não vai parar de trabalhar

O "rei das pegadinhas" Ivo Holanda completou 90 anos no dia 22 de junho. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, ele revelou que não pretende parar de trabalhar, além de pontuar o que mudou no formato ao longo dos anos. Na ativa há 45 anos fazendo as mais diversas produções humorísticas no SBT, o ator revela que adaptou algumas situações e participa das mais inéditas, geralmente as que envolvem filmes de Hollywood, além de falar sobre as limitações que o tempo trouxe.

"(...) Sinto muito orgulho de ter este título. Fico feliz sabendo que sou referência para tantos humoristas. Fico feliz por ter a capacidade de fazer pegadinhas e levar humor às pessoas. Nunca pensei e não quero parar de trabalhar. Enquanto eu tiver força e saúde, vou continuar trabalhando. Desejo sempre continuar com muita saúde e disposição para tudo nesta vida", disse ele. Veja a entrevista completa!

