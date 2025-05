Ivete Sangalo surge no hospital e faz alerta: 'O assunto é sério'

Em suas redes sociais, a cantora Ivete Sangalo surgiu em um hospital e fez um importante alerta de saúde para seus seguidores

Nesta segunda-feira, 5, Ivete Sangalo compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece no hospital. Para a felicidade de seus fãs, não é nada grave.

A cantora apenas foi fazer alguns exames de rotina como endoscopia e colonoscopia. Ivete fez questão de mostrar no vídeo diversos momentos de seu dia o hospital com aquele bom humor de sempre.

"Hoje foi dia da mamãe se cuidar. Marquei a minha endoscopia e colonoscopia. Esse líquido parecendo um suquinho de uva, eu tomei para dar uma forcinha no intestino e o exame sair como tem que ser feito. Ali o meu soro, deitadinha esperando as instruções e esse líquido fazer efeito. Começou um rebuliço, me levantei, caminhei disfarçadamente para que o papai não percebesse. Ele estava ali estudando e eu caminhando. Continuei caminhando e pensando 'meu Deus, tem algo acontecendo nesse corpinho'. Foi aí, meu bem, que eu avistei o papai e falei para ele: 'Preciso ir ali'. Entrei no banheiro, passei meu email. Lá vem ela, email passado com sucesso. O mais importante de tudo é você entender que esse exame não dói, tem uma preparação prévia, consulte o seu médico e se cuide", disse ela.

Na legenda, Ivete ressaltou ainda mais a importância de realizar exames preventivos. "O vídeo é leve, mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância", escreveu.

A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia são exames fundamentais na prevenção de doenças graves do aparelho digestivo. Ambos permitem a visualização direta do interior do trato gastrointestinal, facilitando o diagnóstico precoce de alterações que, muitas vezes, ainda não apresentam sintomas.

A endoscopia é indicada para investigar e prevenir problemas como gastrite, refluxo, úlceras e até câncer de estômago. Já a colonoscopia examina o intestino grosso e é essencial na prevenção do câncer colorretal — um dos tipos mais comuns no Brasil — ao possibilitar a identificação e remoção de pólipos antes que evoluam para tumores.

Problema de pele

Uma das diversas condições de pele que afetam a autoestima de milhões de pessoas ao redor do mundo é o melasma – manchas causadas por hiperpigmentação crônica. No Brasil, uma pesquisa de 2022 revelou que 90% da população sofre com problemas do gênero. A desordem afeta principalmente as mulheres e, muitas vezes, está relacionada a fatores hormonais e à exposição solar — e quando esses agentes se encontram em condições propicias, nem as famosas escapam.

Ivete Sangalo (52) já falou abertamente sobre como lida com o melasma e os cuidados constantes que precisa manter. Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Denize Peruzzo, especialista em estética do resto e pescoço, explica os mitos e verdades em torno da hiperpigmentação e as formas de tratamento, visto que não há cura para o melasma.

“Do ponto de vista clínico, o melasma é caracterizado pela hiperpigmentação simétrica, geralmente nas regiões do rosto como maçãs, buço e testa”, explica a especialista, acrescentando que a origem está na desregulação da produção de melanina — o pigmento responsável pela cor da pele. Segundo Denize, os efeitos das manchas vão além da superfície da pele: alcançam a autoestima e consequentemente a forma como o indivíduo se apresenta ao mundo.

