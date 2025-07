Isis Valverde reage a pergunta sobre o filho durante viagem a Paris: 'Fica com quem?'

Durante interação nas redes, Isis Valverde foi questionada sobre com quem fica seu filho, Rael, de 6 anos, quando ela está viajando

A atriz Isis Valverde aproveitou um momento livre neste domingo, 6, para abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Entre os questionamentos, um internauta quis saber com quem fica seu filho, Rael, de 6 anos, quando ela está viajando. Ela, que desembarcou recentemente em Paris, na França, foi à capital para acompanhar os desfiles de moda.

"Com quem fica seu filho quando você viaja?", perguntou uma pessoa. "Uai, gente. [Fica] com o pai, com a avó, com meu marido. Logo eu vou estar com ele, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio gigante e ele nunca está sozinho", respondeu Isis sobre o menino, que é fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende, de quem se separou em fevereiro de 2022.

Recentemente, Isis Valverde embarcou para a lua de mel com o marido, o empresário Marcus Buaiz, e curtiram uma temporada pela Europa, mais especificamente na Itália. Durante a viagem romântica, ela compartilhou que acompanhou à distância a formatura do filho, Rael. Ele se formou na pré-escola e agora segue para o ensino fundamental. "Meu príncipe se formou", declarou ela. Veja a foto!

O casamento de Isis Valverde

O casamento entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz aconteceu em maio no espaço Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo e contou com a presença de cerca de 180 convidados. Para o dia especial, a noiva vestiu um modelo da britânica Vivienne Westwood, inspirado no clássico modelo da coleção Vive La Bagatelle de 1997.

Marcus também mostrou o seu look para o casamento religioso. O empresário escolheu um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", disse a legenda da publicação.

