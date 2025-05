Isis Valverde posa com o filho e os enteados após casamento com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde postou um vídeo com momentos do seu casamento com Marcus Buaiz, incluindo um registro com o filho e os enteados

IsisValverde chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite deste domingo, 4, ao compartilhar um vídeo de seu casamento com Marcus Buaiz. A atriz e o empresário se casaram neste sábado, 3, na Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo.

No vídeo, além de momentos marcantes da cerimônia e da festa, o casal aparece ao lado dos filhos: José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, herdeiros e Buaiz com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo, e Rael, de seis anos, filho de Isis com o modelo André Rezende.

Na legenda, a atriz escreveu um trecho da canção 'Pela Luz dos Olhos Teus'. "Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus, resolvem se encontrar. Ai que bom que isso é meu Deus que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só p’ra me provocar. Meu amor, juro por Deus me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lará-lará. Pela luz dos olhos teus

Eu acho meu amor que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar", escreveu.

Confira:

Isis Valverde e Marcus Buaiz com os filhos - Foto: Instagram

Isis Valverde usa vestido icônico em festa de casamento com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais neste domingo, 4, para mostrar o vestido que usou na festa de seu casamento. Ela se casou com o empresário Marcus Buaiz na tarde deste sábado, 3, no espaço Ville la Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo.

Para a festa, a famosa escolheu um vestido longo, com uma silhueta sensual da grife Vivienne Westwood. Apresentado em sua versão nupcial na coleção de 2020, o modelo tem um decote torcido assimétrico, com drapeados suaves que caem sobre o corpo e se estendem até uma elegante cauda. A artista complementou o look com luvas em renda super delicadas. Veja o look!

