Isis Valverde e Marcus Buaiz passam perrengue durante passeio na lua de mel: ‘Não entende'

A atriz Isis Valverde compartilha com os internautas uma dificuldade de comunicação com os tripulantes durante o passeio da lua de mel

Nesta terça-feira, 10, Isis Valverde, de 38 anos, compartilha com os internautas um perrengue “chique” vivido durante a lua de mel na Itália. O episódio aconteceu durante um passeio de lancha com o marido, Marcus Buaiz. O casal oficializou a união em maio, no interior de São Paulo.

Durante o passeio, a atriz contou que a tripulação presente não sabia falar inglês e precisou se arriscar no italiano. “Hoje a nossa tripulação não fala inglês”, revelou.

“Hoje eu vou ter que dar aquela arranhada no italiano. Ele não entende nada do que a gente fala, tudo que fala com ele, ele diz que tem que falar em italiano. Vamos lá!”, completou Isis. O empresário brinca: “Salvadora da pátria!”.

Confira alguns momentos do passeio do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Perrengues durante a lua de mel

Na manhã de domingo, 8, a atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o marido, o empresário Marcus Buaiz, de 45, passaram por uma mal-entendido em meio a lua de mel na Itália. Isso porque, em vídeo publicado nos stories da artista no Instagram, ela relatou que teve problemas ao chamar um táxi no destino paradisíaco.

"Acabamos de sair da praia. Ali tem uma trilha incrível que você faz até chegar na praia, que é essa aqui maravilhosa e perfeita ali atrás. Eu chamei um táxi e falei: Spiaggia Del Principe [a praia onde eles estavam]. O cara entendeu outra coisa, foi para uma vila e está demorando sessenta horas", contou.

E revelou a solução que encontrara para a situação: "A gente achou um tuk-tuk [veículo com três rodas] de um senhor maluco que leva a gente para os lugares e a gente vai pegar, porque a gente foi deixado aqui. Essa é a nossa realidade", declarou. Confira!

Leia também: Em lua de mel, Isis Valverde fica em hotel luxuoso com o esposo milionário