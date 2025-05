Isabelle Nogueira tem reação inusitada ao ser questionada sobre 'livramento'

Reação de Isabelle Nogueira com pergunta sobre 'livramento' foi relacionada por internautas ao antigo namoro da ex-BBB com Matteus

O nome de Isabelle Nogueira, ex-participante do BBB 24, da TV Globo, ficou entre os assuntos mais comentados na web após um vídeo da ex-sister com a apresentadora Blogueirinha viralizar. O momento descontraído aconteceu durante o Festival da Cunhã, realizado por ela no último fim de semana.

No registro, Blogueirinha, que estava no palco ao lado de Isabelle, fez uma pergunta famosa a anfitriã do evento: " A gente quer saber, Isabelle, um livramento? ", questionou a apresentadora. A ex-BBB, por sua vez, apenas riu e se esquivou de responder.

Blogueirinha, no entanto, seguiu com as perguntas descontraídas: "Isabelle, uma sogra?", divertiu-se a apresentadora, levando a Cunhã-Poranga aos risos. Apesar de as duas não terem mencionado nomes, a reação inusitada da ex-sister foi relacionada por internautas ao seu antigo namoro com o também ex-BBB Matteus Amaral.

Os dois, que iniciaram o romance na reta final do reality show da TV Globo, anunciaram o fim do noivado em fevereiro deste ano. Meses após o término, áudios da ex-sogra de Isabelle Nogueira falando sobre o namoro do filho com a manauara passaram a circular na web.

Nos registros, a mãe de Matteus Amaral contou que Isabelle teria priorizado a carreira em vez do relacionamento, o que acabou chateando o gaúcho. Esse teria sido um dos motivos para o ex-casal decidir colocar um ponto final na relação. A ex-BBB não se pronunciou sobre o assunto.

O novo namoro de Matteus Amaral

Pouco tempo após anunciar o término da relação com Isabelle Nogueira, Matteus Amaral assumiu o romance com a atual companheira, Anna Júlia Ferreira. Em entrevista ao 'Gaúcha ZH', o ex-BBB abriu o coração e revelou detalhes de como o namoro começou.

"Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Nosso primeiro encontro pessoal foi perto do Carnaval este ano, em Porto Alegre. E dá pra dizer que foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro beijo, a gente se apaixonou. Foi muito intenso. Trocamos uma ideia pelas redes sociais e combinamos de tomar um chimarrão. Conversamos por horas", declarou ele.

