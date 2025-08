Isabelle Nogueira sobre Matteus Amaral: 'É inegável, não tem como apagar'

A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira fala sobre desafios do namoro pós-reality e revela como lida com a pressão pública após o BBB 24

Em entrevista exclusiva nos estúdios da CARAS TV, Isabelle Nogueira (32) abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, o gaúcho Matteus Amaral (29). O ex-casal conquistou o público com o romance iniciado dentro do reality, mas, fora da casa, a intensidade do programa impôs novos desafios à relação.

Pressão após o BBB

Ao ser questionada se a rotina acelerada do Big Brother influenciou no ritmo do namoro, a influenciadora foi direta: “Pela minha experiência de relacionamento pós-Big Brother, é muito delicado viver um relacionamento depois do programa, ainda mais quando se sai junto na final.”

Segundo ela, o desgaste emocional da reta final é inevitável, mesmo com o sucesso: “Primeiro porque a gente sai num nível de estresse muito forte. As duas pessoas saem muito abaladas, não adianta. Pode sair campeão, superfeliz… mas todo mundo está abalado psicologicamente. E aí, você entra em um relacionamento, com uma responsabilidade que as pessoas esperam. Muitas vezes, querem acompanhar aquilo que viam lá dentro.”

Emoções fora da casa

Isabelle ainda compartilhou como foi lidar com a transição do casal favorito da edição para o cotidiano fora das câmeras:

“Você está se reabilitando, e o parceiro também. Então, você entra num looping de emoções. Eu vivi um casal que saiu junto na final, que foi muito querido pelo Brasil, principalmente dentro do programa. Isso foi muito lindo. Essa história é inegável, não tem como apagar. É uma história que eu guardo com muito carinho, especialmente tudo que vivi lá dentro. Faz parte de tudo o que eu fui naquele momento.”

Mesmo com os desafios, Isabelle faz questão de valorizar o carinho dos fãs: “Fico muito feliz com o carinho e com o acolhimento das pessoas. Até hoje, existem páginas com carinho pelos dois, como casal. E eu acho isso muito bonito. Hoje, eu escolho guardar as recordações positivas.”

Vida amorosa sob os holofotes

Sobre a exposição de sua vida pessoal, a amazonense reforça que sempre prezou pela discrição, mesmo antes da fama nacional:

“Sempre fui uma pessoa que tinha uma vida mais exposta na minha região, não em nível nacional, como é hoje. Sempre tive relacionamentos extremamente longos e duradouros. E sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, na minha vida amorosa. Por vários motivos.”

“Quando está brigado, compartilha também?”

Refletindo sobre o impacto das redes sociais, ela falou sobre os limites da exposição: “Quando você se expõe, também está expondo a vida do parceiro, a família do parceiro. Você expõe muitas coisas. E eu penso assim: se a gente expõe o casal quando está feliz… e quando está brigado? Porque todo mundo briga.”

“Então eu penso: quando estou bem com meu parceiro, compartilho que a gente está bem, flores, paz e amor. Mas, e quando tem atrito? Compartilha ou não compartilha? Eu não compartilho. E, mesmo assim, parece que tem que postar que está tudo bem. Mas, pra mim, isso já não é uma verdade. Sempre me incomodou esse excesso de pensar que eu teria que ser compartilhada.”

Mais que pautas de relacionamento

Isabelle reforça que, embora não esconda sua vida pessoal, prefere não fazer dela o centro de tudo: “Ao mesmo tempo, nunca ninguém me pressionou. Mas existia uma expectativa de querer ver mais o casal. Você sai com essa pressão.”

“Sempre fui muito reservada na minha vida sentimental, amorosa. E gosto muito de ser assim. Porque também quero contribuir com muitas outras pautas. Acho que minha vida é vista, é aberta pra todo mundo. Não tenho vergonha de absolutamente nada. Mas realmente não quero que isso se torne a única pauta.”

