Isabelle Nogueira foi catalisadora de projeção cultural amazônica: ‘Exala dos meus poros’

Pódio no Big Brother 24, Isabelle Nogueira foi força crucial para uma nova fase do movimento cultural na Amazônia e no resto do país

Isabelle Nogueira, 32, conquistou o terceiro lugar na edição de 2024 do Big Brother Brasil (BBB) e o coração de grande parte do público. Nascida em Manaus, no Amazonas, durante sua passagem pelo confinamento, a artista utilizou a plataforma de alcance nacional da TV Globo para projetar a cultura de sua terra natal para o resto do país.

Em entrevista exclusiva à CARAS TV, Isabelle Nogueira detalhou a projeção cultural de sua região após o Big Brother Brasil, o Festival de Parintins e o sentimento de tornar-se catalisadora de um movimento cultural.

Dançarina profissional há mais de vinte anos, Isabelle contou participar do Festival de Parintins, festa popular brasileira reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde a barriga de sua mãe e sente o festival exalar por seus poros.

Ela também confessou que sentiu um grande estranhamento dentro do reality show ao descobrir que outros participantes não conheciam o evento: “Lá dentro, quando eu falava para as pessoas sobre Parintins e algumas não conheciam, eu pensava: ‘égua, como essa pessoa não conhece Parintins? Tem alguma coisa de errado com ela’”, confessou. “Para mim, é tão lindo e óbvio que eu achava que o outro que não conhecia, parecia que tinha algo de errado com ele”.

Apesar de não ter sido campeã da casa mais vigiada do Brasil, Isabelle conquistou o coração do público brasileiro e reuniu uma forte torcida ao redor do país. Em determinado momento, durante a final, após ver sua torcida, a artista afirmou acreditar que poderia ter ganhado o BBB.

“Mas, sinceramente, eu ganhei o Big Brother. Eu me sinto campeã, de verdade. Porque eu não ganhei sozinha, muita gente prosperou comigo. Meu povo prosperou, minha festa, o Amazonas, todo mundo prosperou. O Amazonas inteiro com habilidades muito positivas e muitas lindas, então o que mais eu quero?”, afirmou.

Atualmente, Isabelle Nogueira é embaixadora do Festival de Parintins e é considerada uma força catalisadora para a projeção cultural do Amazonas para o resto do Brasil. Desde sua participação no programa, segundo a dançarina, o resto da nação passou a olhar para a sua terra natal com mais carinho.

“Independente de colocação, eu saí de lá com a sensação de campeã, de vitoriosa, sabe? Porque foi uma vitória muito grande”, concluiu Isabelle. “O turismo, tudo que tá acontecendo, o Brasil olhar para o Amazonas de forma mais carinhosa, eu me sinto muito campeã”.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA DANÇARINA E INFLUENCIADORA ISABELLE NOGUEIRA NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

Leia também: Ex-BBB Isabelle Nogueira esclarece rumores de romance com ator famoso