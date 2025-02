Isabelle Nogueira declara foco no trabalho após fim de noivado com Matteus

Solteira, Isabelle Nogueira afirmou estar focada na carreira após término com Matteus Amaral: "Não significa que estou disponível"

No último sábado, 8, Isabelle Nogueira marcou presença no ensaio da Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e falou sobre sua vida amorosa após o término do noivado com Matteus Amaral. Em conversa com a jornalista Fábia Oliveira, a musa da escola de samba afirmou que, no momento, está focada em sua carreira e não pretende se envolver em novos relacionamentos.

“Solteira, super solteira! Mas muito focada no que eu tenho pra viver no Carnaval, que é o meu propósito. Isso não significa que eu estou disponível”, garantiu.

Isabelle e Matteus anunciaram o fim do noivado na última quarta-feira, 5. Em um comunicado em conjunto nas redes sociais, os dois revelaram a separação e contaram o motivo para o término: A incompatibilidade.

No texto, os ex-BBBs ainda comentaram que sempre respeitaram um ao outro e que os rumores sobre a separação não são verdadeiros. Agora, eles querem seguir seus caminhos e guardar as boas memórias.

Desabafo

Recentemente, Isabelle Nogueira usou as suas redes sociais para anunciar o término do seu noivado com Matteus Amaral. O casal se conheceu durante o BBB 24, reality show da Rede Globo. Na sexta-feira, 7, a famosa retornou às redes sociais e compartilhou um vídeo em tom de desabafo nas redes sociais. Isabelle fez questão de ressaltar que ainda existe sentimento entre eles.

"Eu voltei aqui. Eu não entro no meu Instagram desde o dia em que eu postei a nota. Eu escolhi me recolher e acolher os meus sentimentos. Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando é um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos, expectativas... Mas eu acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou não tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia da convivência", começou ela.

Em seguida, ela agradeceu por todas as mensagens de carinho que tem recebido dos fãs. "E esse motivo também veio tomado com uma dose muito alta de honestidade com ambas as partes, e principalmente com vocês que sempre mandaram muito amor por nós. Eu quero, inclusive, agradecer o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza, a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Eu acredito que o tempo cura, transforma, fortalece e ensina. Então, eu creio que vai dar tudo certo e que tudo vai ficar bem. Mais uma vez muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas boas vibrações de vocês. Vou ficar um tempinho mais recolhida daqui, depois eu volto", encerrou.

