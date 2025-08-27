Isabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno

A atriz Isabelle Drummond revelou que ganhou um presente inesquecível de Nicette Bruno na época em que atuaram em 'Sítio do Picapau Amarelo'

A atriz Nicette Bruno (1933-2020) deixou lembranças não só nos fãs que adoravam acompanhá-la nas telinhas, mas também nos diversos colegas de profissão que puderam conhecê-lá de perto. Isabelle Drummond, que atuou com a veterana no 'Sítio do Picapau Amarelo' (2001), abriu o coração ao falar sobre os tempos em que trabalharam juntas.

Em entrevista ao podcast 'Ser Artista', da qual o jornal 'Extra' publicou um trecho, Isabelle revelou que ganhou um presente bastante especial de Nicette durante as gravações do seriado infantil. Na obra baseada na história de Monteiro Lobato, a atriz viveu a boneca Emília, enquanto a veterana deu vida a Dona Benta.

" Tenho recordações incríveis, principalmente com o tamancão dela. Nicette adorava usar salto alto e foi ela quem me deu de presente o meu primeiro salto ", recordou Isabelle Drummond. O podcast ‘Ser Artista’, com Marcus Montenegro, vai ao ar na próxima quinta-feira, 28.

Dona de uma longa carreira na teledramaturgia brasileira, Nicette Bruno faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19. A atriz deixou três filhos: Beth Goulart, Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno, todos frutos de seu casamento com o ator Paulo Goulart (1933-2014).

Nicette Bruno viveu Dona Benta no Sítio do Picapau Amarelo - Foto: CEDOC/TV Globo

Beth Goulart reflete sobre maturidade após morte dos pais

A atriz Beth Goulart abriu o coração ao falar sobre o amadurecimento nos últimos anos após a morte dos pais, os atores Nicette Bruno e Paulo Goulart. Em entrevista recente ao site 'Splash', do UOL, a artista refletiu a respeito das mudanças em sua vida depois das perdas irreparáveis.

"Quando você perde mãe e pai, você é confrontada com sua singularidade no mundo. Não tem mais retaguarda, você passa a ser referência para os outros. Isso te provoca, sim, mais maturidade e responsabilidade com quem você é, seus valores e o que você quer deixar como legado", declarou ela.

"A morte te leva a olhar a vida com outros olhos. O filósofo Marco Aurélio diz isso. Você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Viva o máximo hoje, porque talvez amanhã você vá embora", acrescentou Beth Goulart.

Em seguida, a artista explicou que utilizar as redes sociais na época em que Nicette Bruno faleceu a ajudou a vivenciar o luto que, naquele momento, era coletivo. A atriz morreu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19, no auge da pandemia.

Beth Goulart com os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução / Instagram

O legado de Paulo Goulart e Nicette Bruno

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Beth Goulart – que também é atriz, além de diretora, escritora e palestrante – fala com enorme carinho de suas maiores referências na carreira e na vida: os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart.

Para a artista, o dia 9 de janeiro é uma data de muita reflexão. "É um dia reflexivo, faço minhas orações e minha homenagem de amor e gratidão em forma de energia, vibração de amor para eles (seus pais) e fazemos isso cada um em sua casa, porque meus irmãos moram longe de mim, minha irmã mora em São Paulo e meu irmão nos Estados Unidos. Nosso encontro é através do pensamento e da saudade, estamos unidos em energia e sentimentos", conta Beth.

Nicette Bruno e Paulo Goulart – que completariam 71 anos de casados em fevereiro de 2025 – colecionaram dezenas de trabalhos marcantes na história da dramaturgia, deixando um enorme legado para o país. E Beth também fala sobre isso; confira o bate-papo completo com a filha dos atores!

Leia também: Nasce Francesco, neto de Bárbara Bruno e bisneto de Nicette Bruno e Paulo Goulart