CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Isabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno
Atualidades / Recordações

Isabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno

A atriz Isabelle Drummond revelou que ganhou um presente inesquecível de Nicette Bruno na época em que atuaram em 'Sítio do Picapau Amarelo'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 08h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Isabelle Drummond e Nicette Bruno
Isabelle Drummond e Nicette Bruno - Foto: Reproduçao / Instagram/ e CEDOC / TV Globo

A atriz Nicette Bruno (1933-2020) deixou lembranças não só nos fãs que adoravam acompanhá-la nas telinhas, mas também nos diversos colegas de profissão que puderam conhecê-lá de perto. Isabelle Drummond, que atuou com a veterana no 'Sítio do Picapau Amarelo' (2001), abriu o coração ao falar sobre os tempos em que trabalharam juntas.

Em entrevista ao podcast 'Ser Artista', da qual o jornal 'Extra' publicou um trecho, Isabelle revelou que ganhou um presente bastante especial de Nicette durante as gravações do seriado infantil. Na obra baseada na história de Monteiro Lobato, a atriz viveu a boneca Emília, enquanto a veterana deu vida a Dona Benta.

"Tenho recordações incríveis, principalmente com o tamancão dela. Nicette adorava usar salto alto e foi ela quem me deu de presente o meu primeiro salto", recordou Isabelle Drummond. O podcast ‘Ser Artista’, com Marcus Montenegro, vai ao ar na próxima quinta-feira, 28.

Dona de uma longa carreira na teledramaturgia brasileira, Nicette Bruno faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19. A atriz deixou três filhos: Beth Goulart, Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno, todos frutos de seu casamento com o ator Paulo Goulart (1933-2014).

Nicette Bruno viveu Dona Benta no Sítio do Picapau Amarelo - Foto: CEDOC/TV Globo
Nicette Bruno viveu Dona Benta no Sítio do Picapau Amarelo - Foto: CEDOC/TV Globo

Beth Goulart reflete sobre maturidade após morte dos pais

A atriz Beth Goulart abriu o coração ao falar sobre o amadurecimento nos últimos anos após a morte dos pais, os atores Nicette Bruno e Paulo Goulart. Em entrevista recente ao site 'Splash', do UOL, a artista refletiu a respeito das mudanças em sua vida depois das perdas irreparáveis.

"Quando você perde mãe e pai, você é confrontada com sua singularidade no mundo. Não tem mais retaguarda, você passa a ser referência para os outros. Isso te provoca, sim, mais maturidade e responsabilidade com quem você é, seus valores e o que você quer deixar como legado", declarou ela.

"A morte te leva a olhar a vida com outros olhos. O filósofo Marco Aurélio diz isso. Você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Viva o máximo hoje, porque talvez amanhã você vá embora", acrescentou Beth Goulart.

Em seguida, a artista explicou que utilizar as redes sociais na época em que Nicette Bruno faleceu a ajudou a vivenciar o luto que, naquele momento, era coletivo. A atriz morreu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19, no auge da pandemia.

Beth Goulart com os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução / Instagram
Beth Goulart com os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução / Instagram

O legado de Paulo Goulart e Nicette Bruno

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Beth Goulart – que também é atriz, além de diretora, escritora e palestrante – fala com enorme carinho de suas maiores referências na carreira e na vida: os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart.

Para a artista, o dia 9 de janeiro é uma data de muita reflexão. "É um dia reflexivo, faço minhas orações e minha homenagem de amor e gratidão em forma de energia, vibração de amor para eles (seus pais) e fazemos isso cada um em sua casa, porque meus irmãos moram longe de mim, minha irmã mora em São Paulo e meu irmão nos Estados Unidos. Nosso encontro é através do pensamento e da saudade, estamos unidos em energia e sentimentos", conta Beth.

Nicette Bruno e Paulo Goulart – que completariam 71 anos de casados em fevereiro de 2025 – colecionaram dezenas de trabalhos marcantes na história da dramaturgia, deixando um enorme legado para o país. E Beth também fala sobre isso; confira o bate-papo completo com a filha dos atores!

Leia também: Nasce Francesco, neto de Bárbara Bruno e bisneto de Nicette Bruno e Paulo Goulart

Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução / Instagram
Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

nicette brunoIsabelle Drummond
Nicette Bruno Nicette Bruno  Isabelle Drummond Isabelle Drummond   

Leia também

Família

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'

Fotos

Gil do Vigor e Diego Hypolito - Foto: Andy Santana / Brazil News

Gil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento

ROMANCE

Victória Miranda e Luan Pereira - Foto: Reprodução/Instagram

Luan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora

Maternidade

José Leonardo e Virginia - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"

Apelo

Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia

Último adeus

Jaguar - Foto: Reprodução / Globo

Cartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação

Últimas notícias

Isabelle Drummond e Nicette BrunoIsabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno
Nuno Leal Maia: por onde anda o intérprete de Assunção de História de Amor?Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!
Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'
Neymar Jr é pai de MelNeymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'
Gil do Vigor e Diego HypolitoGil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento
María Antonieta de las NievesMaría Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação
Victória Miranda e Luan PereiraLuan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora
Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas
João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade