A atriz Isabelle Drummond, de 30 anos, confunde os seguidores ao publicar foto com um cachorrinho nesta quarta-feira, 12

Nesta quarta-feira, 12, a atriz Isabelle Drummond, de 30 anos, decidiu compartilhar novos cliques na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, com os fãs por meio de seu perfil no Instagram. No entanto, uma das fotos chamou a atenção dos seguidores diante de um gesto da artista que remeteu a uma pose de gravidez . Isso porque, no registro, ela aparece com uma das mãos inclinadas na direção de sua barriga, enquanto a outra segura um cachorrinho.

A pose, então, confundiu os fãs:, que reagiram: "Olhei rápido a primeira foto e pensei que você estivesse anunciando gravidez (risos) A miopia", divertiu-se uma seguidora."Que bom que não fui a única";"A posição pareceu mesmo" e "Eu também pensei", foram alguns dos comentários dos fãs na publicação

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Drummond (@yeuxpapillon)

Isabelle Drummond relembra bullying na infância

Em outubro do ano passado, Isabelle deu uma entrevista ao GShow e comentou que já sofreu bullying e sofreu situações de assédio. Na época, a atriz estava em cartaz com a peça Tina - Respeito, em que ela interpreta a protagonista Tina, uma jornalista que fala de temas como violência contra a mulher e machismo.

“Foram vários os episódios... Na peça, a Tina tem uma proposta de carreira através da exploração sexual. Nunca passei por uma situação dessas, mas sim por outros tipos de assédio. Desde a escola, com o bullying, o de ser uma atriz famosa e até da implicância dos meninos comigo. Às vezes, as coisas parecem pequenas, mas não são. Nós sempre temos que nos proteger na rua, no carro com o motorista de aplicativo", disse ela. Confira!

