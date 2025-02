Isabella Nogueira desabafa após fim do noivado com Matteus: 'O tempo cura'

Isabelle Nogueira voltou às redes sociais após anunciar o fim do seu noivado com Matteus Amaral e fez um desabafo sobre o término da relação

Recentemente, Isabelle Nogueira usou as suas redes sociais para anunciar o término do seu noivado com Matteus Amaral. O casal se conheceu durante o Big Brother Brasil 24, reality show da Rede Globo.

Nesta sexta-feira, 7, a famosa retornou às redes sociais e compartilhou um vídeo em tom de desabafo em seu Instagram Stories. Isabelle fez questão de ressaltar que ainda existe sentimento entre eles.

"Eu voltei aqui. Eu não entro no meu Instagram desde o dia em que eu postei a nota. Eu escolhi me recolher e acolher os meus sentimentos. Não é simples encerrar ciclos, principalmente quando é um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos, expectativas... Mas eu acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou não tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia da convivência", começou ela.

Em seguida, ela agradeceu por todas as mensagens de carinho que tem recebido dos fãs. "E esse motivo também veio tomado com uma dose muito alta de honestidade com ambas as partes, e principalmente com vocês que sempre mandaram muito amor por nós. Eu quero, inclusive, agradecer o carinho, o amor, as boas vibrações, a gentileza, a sensibilidade de muitos. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Eu acredito que o tempo cura, transforma, fortalece e ensina. Então, eu creio que vai dar tudo certo e que tudo vai ficar bem. Mais uma vez muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas boas vibrações de vocês. Vou ficar um tempinho mais recolhida daqui, depois eu volto", encerrou.

Anúncio da separação

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim do noivado. Em um comunicado em conjunto nas redes sociais, os dois revelaram a separação e contaram o motivo para o término: “Somos incompatíveis”.

No texto, os ex-BBBs ainda comentaram que sempre respeitaram um ao outro e que os rumores sobre a separação não são verdadeiros. Agora, eles querem seguir seus caminhos e guardar as boas memórias.

"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos. Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal. Queremos esclarecer - principalmente em respeito às pessoas que nos amam - que essa não foi uma decisão unilateral. Foi uma escolha refletida e compartilhada, justamente para preservar um sentimento que continua sendo único e genuíno: o nosso amor”, informaram.

Então, eles negaram os boatos. "Também deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos. Aos nossos fãs: queremos que sintam todo o carinho e gratidão que temos por vocês. Somos imensamente gratos por cada demonstração de amor que nos enviaram ao longo desse tempo”.

Por fim, eles falaram sobre o motivo da separação. "A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas. Que Deus abençoe nossas vidas e a de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por tudo”, declarou.

