Isabella Fiorentino divide momento especial com os trigêmeos: 'Melhor presente'

A modelo Isabella Fiorentino encantou os seguidores ao postar uma foto com os trigêmeos, Bernardo, Lorenzo e Nicholas, em uma igreja

Isabella Fiorentino encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 11, ao dividir um momento especial em família.

Para comemorar o Dia das Mães, a modelo e apresentadora compartilhou uma foto em que aparece em uma igreja ao lado dos trigêmeos, Bernardo, Lorenzo e Nicholas, de 13 anos, frutos de seu casamento com Stefano Hawilla. Além disso, ela contou que estava acompanhada da mãe, Jane, e dos irmãos, Mário e Alê.

Ao dividir o clique raro, Isabella falou sobre o dia na igreja com sua família. "Meu melhor presente de dia das mães: participar da Santa Missa com meus filhos (além da minha mãe Jane, meu irmão Mário e minha irmã Alê, que alegria). Nos católicos temos uma Mãe amorosa que está nos esperando, é só chamar! Ela tá prontinha pra nos escutar!", escreveu a artista na legenda.

No ano passado, em um vídeo postado na rede social, a modelo contou como lida com as sequelas da prematuridade de um de seus filhos. "O Lorenzo não anda sozinho, ele anda de andador, então a gente começa imaginar exatamente isso, então fecha os olhos, então: 'Lolo, a gente tá onde? A gente tá na praia, você está sentindo a areia quentinha da praia? E o ventinho que tá batendo no seu rosto? (...)", explicou ela sobre o exercício que faz com o herdeiro.

Confira:

Isabella Fiorentino comemora aniversário dos trigêmeos

Em agosto do ano passado, Isabella Fiorentino usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 13 anos dos seus trigêmeos, Bernardo, Lorenzo e Nicholas. Os meninos são frutos de seu casamento com Stefano Hawilla.

"Aniversário dos trigêmeos mais especiais do mundo! Não sou de ficar relembrando o passado, principalmente dos momentos difíceis! Mas não tem como não lembrar do dia 1 de agosto de 2011, quando eles saíram da minha barriga aos 6 meses de gestação, com mais ou menos 1 kg cada! Foram meses de luta e hoje, quando olho para esses três adolescentes, não tem como não me emocionar e agradecer todos os dias por ter filhos tão perfeitos! Parabéns, Bernardo, Lorenzo e Nicholas pelos 13 anos!", disse ela. Veja a publicação!

