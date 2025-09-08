Isabeli Fontana comenta autoestima e retorno às passarelas aos 42 anos

Durante festival, a modelo Isabeli Fontana falou sobre autoestima, carreira e confirmou retorno às passarelas: “Meu corpinho está em cima"

Isabeli Fontana marcou presença no segundo dia do The Town, no último domingo, 7, e aproveitou o festival para dar entrevistas falando sobre carreira, autoestima e novos projetos.

A modelo de 42 anos se prepara para retornar à passarela do Victoria’s Secret Fashion Show, que acontece em 15 de outubro, em Nova York, e marcará sua volta ao time de angels da famosa marca de lingerie.

Durante o evento, Isabeli falou com Aline Patriarca, repórter do gshow, sobre o significado dessa fase da carreira e como lida com o passar do tempo. Segundo ela, o convite para voltar à passarela despertou reflexões sobre maturidade e imagem pessoal.

“Na verdade, eu só percebo quando passa, quando eu vejo meus filhos cada vez mais altos e mais barbudos [risos]. Mas foi legal, porque, gente, estou com 42 anos e acho que estou bem, estou fazendo alguma coisa certa, né?”, disse a modelo.

Isabeli revelou ainda que se sente satisfeita com a forma física e confiante com a própria aparência: “Meu corpinho está em cima, estou trabalhando muito!”. A top destacou que esse momento representa uma conquista pessoal e profissional, além de um símbolo de longevidade na carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Aparição em família no festival

O The Town também foi marcado por momentos em família para muitas celebridades, e Isabeli não ficou de fora. A modelo chegou ao Autódromo de Interlagos acompanhada do filho Lucas, de 18 anos, fruto do relacionamento com o ator Henri Castelli.

Isabeli é também mãe de Zion, de 22 anos, da relação com o modelo Álvaro Jacomossi, com quem namorou no início dos anos 2000. Com o retorno às passarelas internacionais e a agenda cheia, a modelo vive um momento importante na carreira.

Leia também: Eles cresceram! Filhos de Isabeli Fontana surgem enormes em foto com a mãe