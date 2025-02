Isabel Veloso mostra os bastidores de ensaio newborn do filho, Arthur

A influencer Isabel Veloso, conhecida por seguir em tratamento paliativo de um Linfoma de Hodgkin, deu à luz Arthur no fim de dezembro

Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, encantou os seus mais de três milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao compartilhar novas imagens do filho Arthur, de um mês, durante um ensaio newborn . A jovem, que ficou conhecida por seguir em tratamento paliativod e um Linfoma de Hodgkin , publicou imagens do bebê usando vestimentas na cor verde para as fotos.

"Spoiler", escreveu em uma das fotos publicadas no story de seu perfil na rede. Confira, abaixo, os registros publicados por Isabel:

Isabel Veloso exibe ensaio fotográfico de Arthur - Foto: Reprodução/Instagram

Isabel Veloso retoma o tratamento contra o câncer

No início de fevereiro, Isabel falou sobre a sua expectativa de vida ao abrir uma caixinha de perguntas e responder perguntas dos seguidores no Instagram. Na ocasião, ela explicou por que tinha desistido do tratamento. A jovem trata um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e, recentemente, revelou que o câncer avançou para os pulmões.

Isabel disse que a única dose do tratamento acabou ajudando a controlar a quantidade de tumores. "Um tempo depois, eu descobri que estava grávida. Tive a evolução tumoral de novo e voltei a fazer o tratamento", contou. "Quando descobri que estava grávida, decidi que ia querer continuar lutando pela minha vida por mais que doesse muito.", afirmou. Confira!

