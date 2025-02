Isabel Veloso revela novas fotos do rosto do filho, Arthur

Com câncer incurável, a influencer Isabel Veloso, de 18 anos, publica novas fotos de Arthur, de um mês, fruto de seu relacionamento com Lucas Borbas

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, compartilhou novas fotos de seu filho Arthur, de um mês, fruto de seu relacionamento com Lucas Borbas, de 26, neste domingo, 2. Na publicação, feita por meio de seu perfil no Instagram, a jovem exibe o rosto do pequeno. E na legenda do post, detalha o clima caloroso da estação. "Ai, que calor", escreveu.

Na seção de comentários, Lucas dedicou uma mensagem amorosa ao filho: “Te amo, meu amor”, escreveu.

Confira, abaixo, os registros de Arthur publicados por Isabela Veloso:

Arthur nasceu no dia 29 de dezembro de 2024. Como o parto foi prematuro, devido ao câncer que Isabel enfrenta desde os 15 anos, o pequeno ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ganhar peso, e recebeu alta quase um mês depois, em 26 de janeiro deste ano.

Em outubro de 2024, Isabel retomou o tratamento do câncer aos cinco meses de gestação, após descobrir que o linfoma havia voltado a crescer.

Com 28 semanas de gravidez, Veloso compartilhou que a doença havia se espalhado, chegando aos seus pulmões.

Isabel Veloso esclarece demora para retomar tratamento contra o câncer

Na noite da última quinta-feira, 30, Isabel deu novos detalhes sobre o seu estado de saúde e esclareceu, para o seus mais de três milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o motivo da demora para voltar a tomar as medicações.

De acordo com a jovem, ela precisa de uma autorização judicial para conseguir o remédio que necessita. E ainda contou que entrou com processo para ter acesso ao medicamento antes mesmo do nascimento do filho, em dezembro de 2024, mas até agora não teve retorno. "É uma medicação extremamente cara, e eu não sou rica, não tenho condições de pagar meu tratamento", relatou. Confira!

