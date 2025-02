Isabel Veloso desabafa sobre amamentação: 'Doeu muito'

Isabel Veloso respondeu perguntas dos seguidores nas redes sociais e fez um desabafo sobre sua experiência com a amamentação

Em suas redes sociais, Isabel Veloso respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e comentou sobre sua experiência com a amamentação. A digital influencer é mãe de Arthur, que nasceu no final do ano passado e é fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

A famosa revelou que precisou parar de amamentar, pois retomou o seu tratamento contra o câncer. Isabel luta contra um Linfoma de Hodgkin.

"Eu parei com a amamentação, principalmente por questões minhas. Doeu muito para mim porque eu sempre falei para vocês que era meu sonho amamentar, sempre foi minha maior vontade e eu interrompi isso, abri mão. Doeu muito mesmo", disse ela.

Em seguida, ela contou que amamentou por pouco tempo. "Eu pude amamentar, o tempo que eu amamentei foi maravilhoso, foi um momento meu e do meu filho que eu me senti realizada, eu me senti outra pessoa quando eu pude amamentar. Foi uma das minhas melhores experiências até o momento com ele. Doeu muito para mim tomar essa decisão", concluiu.

Expectativa de vida

Em suas redes sociais, Isabel Veloso aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. A digital influencer luta contra um Linfoma de Hodgkin e a doença piorou durante sua gravidez. Ela é mãe de Arthur, que veio ao mundo no final de 2024, fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

A famosa relembrou a época em que desistiu do tratamento. "Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram seis meses de vida. Agora, fazendo o tratamento e controlando a doença é muito imprevisível. É mais uma questão de analisar se o tratamento vai conter a doença. Eu tinha desistido do tratamento porque eu tive uma reação extremamente grave com a medicação que eu usei no início do ano passado. Era uma imunoterapia assim como essa que eu estou fazendo agora e na primeira aplicação, eu tive muita dor em um nível insuportável. Eu tomava muita morfina, eu era praticamente dopada. Era muita dor que eu sentia e eu não queria mais sentir essa dor", disse ela.

