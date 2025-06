Irmão de Virginia faz apelo após o término da influencer e Zé Felipe: 'Parem'

O irmão da influenciadora digital Virginia Fonseca, William Gusmão, voltou a se pronunciar sobre o fim do casamento dela e de Zé Felipe

"O que acha do divórcio de Virginia e Zé?", quis saber uma pessoa. “Eu não acho nada. A única coisa que eu sei, que eu tenho certeza é que eu torço pelos dois, pela felicidade dos dois e eu sempre vou torcer pela união, mas independente de qualquer coisa eu amo os dois”, ele respondeu.

Em seguida, outra pessoa perguntou que ele acha da difamação contra sua irmã .“Um bando de biscoiteiros na internet usando o nome dos dois para ganhar likes, os dois são maravilhosos, por favor parem de caluniar eles”, disparou ele.

Na última semana, o filho de Margareth Serrão alertou para as várias teorias que são criadas em torno da situação. "Estou vendo muitas coisas falando sobre a minha irmã e o Zé Felipe, várias histórias diferentes, vários contextos diferentes. Cuidado com o que vocês escutam porque a maioria é só querendo pegar hype", disse.

"Não acreditem. Muito cuidado com o que vocês escutam na internet hoje. O nome da minha irmã está sendo usado diversas vezes com várias histórias diferentes só para ganharem engajamento", completou.

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, Virginia deu mais detalhes sobre o término. “Nós postamos ontem para vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, esclareceu ela. “A gente só quis terminar da melhor forma", completou o cantor.

“Antes de dar alguma briga. A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro, brigando com o outro”, explicou Virginia. “Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", completou Zé.

"No português mais claro: só não estamos beijando e [tendo relações sexuais]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", garantiu Virginia, que avisou: "Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa". Leia mais!

