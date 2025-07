Irmão de Marília Mendonça toma atitude radical após chorar em vídeo

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo toma decisão radical após aparecer chorando em vídeo de desabafo. Saiba o que ele fez

Irmão de Marília Mendonça (1995-2021), o jovem João Gustavo tomou uma atitude radical após compartilhar um desabafo na internet. O rapaz apareceu chorando em um vídeo e pediu para que os internautas parassem de atacar sua mãe, Dona Ruth.

Logo depois do vídeo viralizar, João tirou o seu perfil do Instagram do ar. A página dele, @gustavodveg, não está mais disponível na rede social. Quando alguém tenta acessá-la, a plataforma exibe a mensagem “Esta página não está disponível”.

Por enquanto, João Gustavo não explicou o motivo para sua página ter sido apagada.

Relembre o que o irmão de Marília falou em seu vídeo:

João Gustavo gravou um vídeo chorando e pediu para que os internautas parassem de atacar sua mãe, Dona Ruth, após um processo pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, vir à tona.

"Talvez essa seja a fase mais difícil da minha vida. Eu estou passando aqui para pedir para vocês pararem de fazer os comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, é um momento que ela está muito mal, e eu estou fazendo o máximo para ajudar ela. Só que tá muito difícil porque ela já perdeu muita coisa, eu também já perdi muita coisa. Todos esses anos eu tentei me reinventar e ela também”, disse ele.

E completou: "A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marilia, só que a Marília conseguiu fazer as coisas que ela fez e deixou aqui na terra. A gente, de várias formas, a gente errou e está tudo bem porque sempre foi uma coisa muito individual da Marília. Eu estou aqui para talvez pedir desculpas e pedir para parar com todos os ataques, pela minha mãe. Não é por mim, não é para vitimizar. Parem com isso, de verdade, já chega já. Eu não sei o que fazer. Eu estou fazendo esse apelo para vocês porque estou preocupado com o que isso pode acontecer. A gente tem aí um exemplo muito grande do que aconteceu, de uma vítima né, desses cancelamentos em massa, dessas páginas, dessa banca digital, que é paga… Eu tenho muito medo do que pode acontecer”.

Por fim, ele fez o seu pedido entre lágrimas. "Estou aqui para pedir para vocês: parem com isso. A gente não quer dinheiro, a gente não quer fama, a gente não quer nada. Todos esses anos, eu só corri para longo disso, para fugir disso, eu nunca quis isso, eu sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, eu daria a minha própria vida para ter a minha irmã de volta. só que eu sei que isso nano é possível e não acontecer. Eu peço para que deixem a gente em paz, deixem a gente viver, deixem a gente pelo menos sofrer em paz, parem de julgamento, parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem, parem de acusar de coisas que não existem. É só isso”, afirmou.

O pedido de João Gustavo foi feito após a audiência de conciliação no processo de guarda de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff. O cantor entrou na justiça para pedir a guarda unilateral do filho após compartilhá-la com a avó do menino. Os rumores dizem que a justiça deu a guarda provisória de Léo para o pai e o processo segue em segredo de justiça.

